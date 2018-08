Ligue 1 (2e journÃ©e-mise Ã  jour) : Le MCA, lâ€™USMA et lâ€™ASMA victorieux

Cette mise à jour de la Ligue 1 a été des plus serrées, eu égard à la présence de trois prétendants sérieux au sacre. Il s’agit de l’ESS, de l’USMA et du MCA. D’ailleurs, ces trois clubs ont vu leur matche remis à samedi en raison de leur participation aux compétitions africaines (Ligue des champions d’Afrique et la coupe de la CAF).

Ceci dit, la bonne affaire est à mettre à l’actif du nouveau promu, l’ASMA qui est parvenu, sur un but de Bencaïra, à battre une équipe de l’ESS qui se croyait hors de portée. Pourtant, tous les ingrédients étaient favorables aux sétifiens. D’abord, le match était à huis clos en plus du fait qu’il s’est joué à Batna, un terrain neutre en raison de la non-homologation du stade Demane-Debih d’Aïn M’lila. En dépit de cela, les poulains de Lakhdar Adjali ont fourni un match plein. L’ESS, faut-il le rappeler, avait la tête au match de ce mardi, 14h, au stade du 05-Juillet devant le MCA pour le compte de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions d’Afrique où hormis le TPMazembé tous les clubs sont à la même enseigne avec cinq points chacun.

Ceci dit, le MCAlger, qui était sous pression, est revenu avec une précieuse victoire de son long déplacement. En gagnant son match devant le DRBT sur un but de Nekkache (blessé vers la fin) acquis dès la sixième minute de jeu, le MCA a ainsi pu «éteindre» le feu qui couvait depuis sa défaite, au Maroc, devant le Diffaâ Djadidi. Ceci dit, il appartient désormais aux Mouloudéens de jouer le match de leur vie ce mardi devant l’ESS. Selon les échos qui parviennent de l’antre du stade du 5-Juillet, plus de 50.000 places ont été mises en vente dont cinq mille pour la galerie sétifienne comme ce fut le cas pour les Mouloudéens à l’aller à Sétif où ils ont eu moins de 3.000 places.

Au stade du 20-Août, l’USMA de Frogger a remporté assez aisément son premier derby de la saison. Les amateurs du beau jeu regrettent seulement qu’il s’est joué dans ce petit stade. Le 5-Juillet était le plus indiqué pour une telle affiche. Si, la saison dernière, les Nahdistes avaient fait la loi, ce n’est pas le cas cette fois-ci. Il aura suffit d’une action éclaire menée, sur le côté droit, par Bouderbal ; son centre trouvera Ibara sans marquage qui n’eut qu’à mettre le ballon au fond des filets. Un but dont la défense sang et or n’est pas sans reproches. Par cette victoire, l’USMA non seulement remporte son premier derby, mais elle se hisse en compagnie de l’ASAM avec six points à la première loge. La troisième journée se jouera ce mardi, mais sans l’ESS et le MCA qui auront une sérieuse explication style coupe.

Que le meilleur l’emporte !

HAMID G.



Résultats :

NA Husseïn-Dey - USM Alger 0-1

AS Aïn M'lila - ES Sétif 1-0

DRB Tadjenanet - MC Alger 0-1

Déjà joués :

Vendredi 17 août :

MO Béjaïa - JS Kabylie 1-1

USM Bel-Abbès - O Médéa 1-2

JS Saoura - MC Oran 2-0

CABB Arréridj - CS Constantine 0-0

Samedi 18 août : Paradou AC -

CR Belouizdad 0-0

Classement :

Pts J

1. AS Aïn-M'lila 6 2

-.USM Alger 6 2

3- MO Béjaïa 4 2

-. JS Saoura 4 2

-. MC Alger 4 2

6. ES Sétif 3 2

--. O. Médéa 3 2

8. JS Kabylie 2 2

-. -CABB Arréridj 2 2

-. CS Constantine 2 2

-. Paradou AC 2 2

12. NA Husseïn-Dey 1 2

--. MC Oran 1 2

14. DRB Tadjenanet 0 2

--. USM Bel-Abbès 0 2

16. CR Belouizdad 2 2

NDLR : Ce classement prend en considération la victoire de l'ASAM devant le CRB sur tapis vert (3-0) et la défalcation de 3 points à ce dernier.