Oueds du Tassili Nâ€™ajjer (Illizi) : Ã‰vasion et dÃ©tente

Les Oueds du Tassili N'ajjer (wilaya d'Illizi) attirent ces jours-ci de nombreuses familles venues apprécier le spectacle du ruissellement des cours d’eau qui subliment ce lieu envoûtant, véritable musée à ciel ouvert. Les pluies abondantes que connait la région en cette période de l'année, notamment à Bordj El Haoues, Djanet et tout au long de la route entre le chef lieu de la wilaya et la wilaya déléguée Djanet, «revivifient» de nombreux oueds à l'exemple de Tasset, Iherir, Afra et Ifedil et autres points d'eau sur les Monts du Tassili.



Des espaces naturels d'évasion et de détente



Pour le jeune A. F. de la localité d'Ihrir, les pluies importantes qu'enregistre le Tassili N'ajjer sont une bouffée d'oxygène pour les habitants de la région, principalement les jeunes qui profitent de l'occasion pour s'adonner à la nage en ces périodes de grandes chaleurs dans les wilayas du Sud en général.

De nombreux oueds de la vallée d'Ihrir, classés par la Convention internationale des zones humides (Ramsar) en 2001, sont devenus une destination de choix des amateurs de la nature et de la natation et de nombreux touristes issus de la région et des différentes wilayas du pays, a-t-il fait savoir.

Un autre jeune dira avoir parcouru avec ses copains plus de 120 km pour pouvoir nager, d'autant qu'il n'a pas eu l'occasion cet été de camper dans une ville côtière. Pour lui, les pluies qui alimentant ces rivières sont une véritable «bénédiction» puisqu'elles entrainent un rafraichissement des températures et offrent des espaces naturels d'évasion et de détente.

Nombreux sont également les jeunes qui s'organisent pour «bivouaquer» sur les lieux plusieurs jours afin de s'adonner à d’autres hobbys, à savoir la photographie pour immortaliser les paysages qu'offre, de jour comme de nuit, le Tassili N'ajjer à travers la splendeur de ses montagnes et de ses cascades.

Illustrant souvent les couchers de soleil et des plans d'eau dans des décors de toute beauté qui rivalisent avec les plus célèbres sites de par le monde.

Ces photographies permettront aussi de faire connaitre cette destination notamment à travers les réseaux sociaux.

Par ailleurs, les populations de la région, notamment nomades, pour qui le pastoralisme constitue l'activité principale, ont accueilli favorablement les fortes pluies qui augurent, pour elles, d'une «bonne» saison agricole et pastorale.

Le Tassili N'ajjer demeure l'une des plus belles régions au monde et source d'inspiration pour de nombreux touristes issus de tous les continents et de toutes les wilayas du pays en raison des sites naturels touristiques que l’on y trouve et qui connaissent une large affluence tout au long de l'année.