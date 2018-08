InsalubritÃ© : Un dÃ©cor inÃ©vitable

Les désagréments des sacrifices de l’Aïd, comme de coutume, ne se font pas attendre, notamment en termes d’insalubrité et de non respect du cadre de vie, qui prend —tradition oblige— un sacré coup. En effet, ce genre d’évènements ne semble pas réussir à nos quartiers et nos villes, appelés, à y laisser des plumes lors des fêtes, marquées aussi par une surproduction de déchets ménagers.

Les rues se «portent » mal, au lendemain de l’Aïd et ce malaise se généralise pour n’épargner aucun quartier. Le manque d’hygiène est flagrant, palpable un peu partout. Les odeurs nauséabondes, les peaux de moutons décomposées et autres immondices font partie du quotidien des Algériens après les grandes fêtes, lesquelles malheureusement sont généralement associées au laisser-aller et à la prolifération de décharges sauvages, à ciel ouvert, improvisées dans les quartiers. Alger, en ces jours qui suivent l’aïd, sent mauvais. Les services d’hygiène sont dépassés par toutes ces ordures de trop qui font exploser les bacs à ordures. Les ascenseurs et autres parties communes des cités, traînent encore, tel un boulet ; foins et autres signes révélateurs et criards de l’absence de civisme, chez-nous. Circuler à Alger, n’est certainement pas une partie de plaisir avec ces décors agressifs et ces paysages qui font dresser les cheveux sur la tête. Les exemples ne manquent pas, chez-nous. Il faut le dire, avec toutes ces odeurs avec lesquelles il est indispensable de s’accommoder. Comme chaque année, des milliers d’agents chargés du nettoiement sont mobilisés pour débarrasser les quartiers et centres urbains de leurs déchets. Néanmoins, ces mêmes équipes restent très souvent désarmées face aux gros volumes de déchets produits, d’une part, et la négligence de certains quand il est question d’être respectueux de la qualité du cadre de vie, d’autant plus que le volume des déchets atteint prés de 60%, au premier jour de l’Aïd et après l’opération de sacrifice. C’est dire que la fête rime aussi avec clochardisation des cités et manque d’hygiène.

Samia D.