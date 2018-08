Environnement urbain de la capitale : Lâ€™urgence dâ€™une thÃ©rapie de choc

Néanmoins, il faut admettre que les Apc algéroises manquent souvent de structures et de procédés efficaces afin d'assurer la collecte et le transport de ces déchets devenus de plus en plus envahissants, ainsi que le nettoyage des voies publiques et pour y sensibiliser les citoyens. Les administrations régionales et nationales, ainsi que les entreprises gestionnaires manquent aussi, pour nombre d’entre elles, de capacités humaines, institutionnelles et administratives pour la mise en œuvre d'une gestion des déchets ménagers intégrée et créatrice d'emploi.

De toute évidence, c’est devenu une nécessité impérieuse de dire tout haut que l'amélioration de l'environnement algérois, tant battue en brèche par les médias depuis des lustres, devrait désormais passer par une concertation active entre tous les acteurs de la vie publique de proximité. Car c'est le fondement même de toute politique municipale censée être engagée par les Apc algéroises depuis leur existence en tant que telles.

On peut même se dire qu'avant toute chose, avant d'engager toute démarche efficiente en la matière, pourquoi ne pas effectuer un round up de l'environnement urbain et de la capitale qui serait préalablement organisé par la wilaya d'Alger ? À maints égards, ce serait l'occasion idoine de réunir tous les acteurs de la vie publique algéroise avec lesquels s'exercent - ou doivent s'exercer- au quotidien le dialogue et la concertation, pour débattre en commun de la vie à Alger, des progrès à accomplir, et examiner les chantiers actuels et à venir de la ville.

Les Algérois participeraient bien sûr à cette concertation, car ce sont les premiers à devoir ètre impliqués, assurant pour leur part une représentation de toutes les Apc de la wilaya d'Alger. Ce serait une étape, un moment privilégié, à l'occasion duquel tous les acteurs concernés débattraient de manière ouverte, large et concrète de l'environnement urbain de la capitale, les différents thèmes devant être traités de manière «transversale».

L'organisation de la manifestation serait alors confiée à un comité d'organisation qui réunirait des représentants des élus algérois, des associations, de l'administration et du monde socioéconomique, de la culture et de la recherche scientifique. Des ateliers thématiques se dérouleraient pendant la journée dans différentes salles de réunion du lieu retenu pour un tel événement. Des thèmes tels que la rue et ses problèmes dans Alger, la vie quotidienne du citoyen et la place des enfants dans la ville, l'écolier dans Alger, la sécurité au quotidien, où faire du sport dans la capitale, être chômeur dans la ville, être commerçant dans Alger, les centres de loisirs, la publicité dans Alger, le touriste dans Alger et sa conurbation, la lutte contre le bruit, et autres seraient ainsi évoqués.

Le jour même ou le lendemain, lors de la séance de clôture, les conclusions des débats des différents ateliers seraient portées à la connaissance de tous et le wali d'Alger dresserait la synthèse de la journée tout en évoquant les nouveaux grands chantiers de la capitale.

Tout particulièrement dans ce domaine précis. Alors, si l'on se base sur ce qui, dans l’immédiat, devrait ètre une feuille de route, pourquoi pas d’abord et de toute urgence ce round up qui pourrait ètre intitulé «SOS, environnement urbain de la capitale» ou autre intitulé, lequel pourrait donner lieu à une véritable thérapie de choc, car les citoyens de la capitale en ont tant besoin et ce, sinon dans les plus brefs, du moins dans les meilleurs délais.

Kamel Bouslama