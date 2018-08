1Ã¨res Rencontres Annuelles MÃ©diterranÃ©e Afrique en septembre Ã  Alger : Les jeunes Ã©crivaines Ã  lâ€™honneur

Alger sera sous les spotlights de la littérature continentale, les 1er et 2 septembre prochain, à l’occasion de l’organisation des 1ères Rencontres Annuelles Méditerranée Afrique des jeunes écrivaines (RAMAJE).

Souhaitant «célébrer la puissance de l’imaginaire et le pouvoir des mots chez les femmes dans l’écriture», l’événement, qui se veut annuel, rendra hommage aux femmes de lettres du Continent, au travers de conférences et de débats.

Prévue à la Bibliothèque nationale du Hamma, cette 1ère édition rendra hommage à Yamina Mechakra, avec l’instauration d’un prix littéraire portant son nom. Ouvert aux romancières usant des trois langues en usage en Algérie (arabe, français, tamazight), le prix sera décerné par un jury exclusivement féminin.

Faïza Guène, écrivaine française issue de l’immigration, sera pour sa part l’invitée d’honneur de l’événement et reviendra sur son parcours et la sortie de son premier roman : « kiffe, kiffe, demain ».

Parmi les thématiques évoquées lors des ateliers et des rencontres, citons « la diversité de la littérature algérienne » ainsi que la problématique de la traduction et de l’édition. Du côté des professionnels du domaine, un atelier autour du « rapport de l’université algérienne aux écrivaines de la diaspora » ainsi qu’un atelier sur le genre en littérature seront au programme.

À noter qu’une grande librairie sera installée au niveau de la BN lors de deux jours de l’événement et ce, afin de permettre aux participants de rencontrer les écrivaines présentes lors des séances de dédicaces.