3e Symposium et festival international du qanun en Turquie : Le musicien Mohamed Saadaoui sur un tapis rouge

Le musicien et spécialiste algérien du qanun, Mohamed Saâdaoui prendra part au 3e Symposium et festival international du qanun qui se tiendra à Ankara (Turquie) du 26 au 28 octobre prochain, annoncent les organisateurs. Médecin pédiatre de formation et musicien de passion, Mohamed Saadaoui a étudié la musique, depuis son jeune âge, avec différentes personnalités de cet art dont Said Bestandji (solfège et chant andalou et moderne) et Morsy Salaheddine (solfège, piano et muwashah arabe), lit-on sur le blog officiel de l'artiste. Après un passage à l’association de musique andalouse El-Fekhardjia, Mohamed Saâdaoui a rencontré le musicien turc Halil Kraduman qui lui a permis l’apprentissage des techniques du qanun et de la musique turque. Il a, entre autres, enseigné pendant 12 ans dans différentes associations de musique andalouse de Miliana (Ezziria, Balabel El Andalous et El Anasser). En 2010, il décide de fonder le groupe «Ibnou Sina». Ce groupe a à son actif des concerts en Algérie et à l’étranger ainsi que des albums. Le festival international du qanun est organisé par l'Institut des arts traditionnels turcs et l'Association pour les musiques et cultures d'Anatolie. Son programme comprend un séminaire scientifique, des ateliers, et plusieurs représentations avec le qanun comme axe principal. Cette édition annonce la participation de musiciens et experts de Tunisie, d'Irak, d'Iran, de Jordanie, d'Azerbaïdjan, du Qatar de la Grèce, de la Finlande et d'Arménie en plus d'une cinquantaine de participants de différentes villes de Turquie. La manifestation vise à encourager la recherche scientifique sur le qanun et promouvoir de nouvelles compositions et de nouvelles utilisations de cet instrument de musique connu en Algérie dans l'andalou et le châabi. Les organisateurs œuvrent également pour promouvoir le qanun par des ateliers dédiés aux nouvelles techniques de performance, aux techniques d'enregistrements en studio, aux techniques d'improvisation, ou encore à la composition. La première édition de ce festival s'était déroulée en 2012 à Istanbul et la deuxième en octobre 2015 à Ankara, deux symposiums sur cet instrument de musique s'étaient également déroulés à Alger en 2015 et 2016 à la faveur du Festival international des musiques savantes et des musiques anciennes.