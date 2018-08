Ligue 1 (2e journÃ©e-mise Ã  jour), NA Hussein Dey 0 â€“ USM Alger 1 : Les rouge et noir plus rÃ©alistes

L’USM Alger enchaîne son second succès en championnat, en s’adjugeant le derby de la capitale face au NA Hussein Dey. Les camarades de Zemmamouche, qui a passé un après-midi tranquille, se sont imposés, hier au stade du 20-Août, par le score étriqué de 0 à 1, à l’issue d’une rencontre serrée, dominée par l’aspect tactique surtout.

Cette partie a démarré sur un faux rythme. Évoluant dans des configurations tactiques pratiquement similaires (4-5-1, échelonnée en 4-2-3-1), avec un bloc médian et un pressing plutôt haut, en réduisant les espaces et en bloquant les couloirs, les deux formations ont opté pour la prudence, notamment en première période où le public présent au stade du 20-Août a assisté à une véritable bataille au milieu du terrain. Assez lents dans la transmission de la balle et dans la reconversion surtout, les joueurs du Nasria, visiblement en manque d’inspiration, ont du mal à déstabiliser la défense adverse et se montrer dangereux. Se distinguant par un jeu plutôt direct, ils n’ont pas réussi à trouver Gasmi, esseulé en pointe. De leur côté, les Rouge et Noir, ont joué l’assurance en prenant le moins possible de risque. Avec un jeu un peu plus élaboré, ils ont réussi créer le danger dans la surface adverse. 9’, Ibara manque lamentablement une belle occasion de but, face à Merbah. 31’, la tête plongeante de Chafai est bien captée par le portier. Néanmoins, pour débloquer la situation et trouver la solution devant une défense bien groupée, les poulains de Froger ont eu recours à la solution individuelle.44’, Boudebal se joue de la défense nahdiste avant de trouver Benkhemassa en plein surface. Ce dernier alerte instantanément Ibara, seul au point de penalty, pour l’ouverture du score. Au retour des vestiaires, les joueurs du NAHD ont pris plus de risques pour tenter de revenir au score. Ces derniers ont eu le monopole de la balle, mais faute d’une bonne stratégie offensive, ils n’ont pas réussi à mettre en difficulté la défense adverse. Les joueurs de l’USMA, ont de leur côté cherché à préserver la marque en opérant par des contres surtout. Ainsi, la première occasion de la seconde période fut à l’actif de l’USMA. 54’, Meziane parvient à choper le cuir à Chouiter et s’en va menacer le gardien. Cependant, l’attaquant Unioniste rate complément son face à face avec Merbah. 88’, le tir de Benchaa passe tout près du cadre. C’était pratiquement les seules occasions notables dans cette seconde mi-temps, qui fut aussi serrée que sa précédente. L’USMA s’adjuge ainsi une précieuse occasion lui permettant de s’installer en tête de classement, trois jours avant son rendez vous africain, face au représentant Kenyan en coupe de la CAF, Gor Mahia FC. Le Nasria, roi des derbies la saison dernière, entame mal sa saison, avec cette défaite.

Rédha M.