RentrÃ©e universitaire Ã  Mila : RÃ©ception de 1.000 nouveaux lits

Les capacités d’accueil du centre universitaire Abdelhafid-Boussouf de la wilaya de Mila seront renforcées par 1.000 nouveaux lits, réceptionnés dès la prochaine rentrée universitaire, a-t-on appris hier du directeur des œuvres universitaires par intérim. Réalisé et suivi par la direction des équipements publics, ce projet, qui constitue la deuxième tranche de l’équipement de la résidence universitaire 2.000 lits (filles), sera mis en service à la prochaine saison universitaire 2018-2019, a indiqué M. Idriss Boukata. La capacité d’accueil des résidences universitaires de Mila atteindra 5.000 étudiants, à la faveur de la réception de ce nouveau projet, a-t-il déclaré. La wilaya de Mila compte actuellement 3 résidences universitaires, dont 2 pour filles, d’une capacité d’accueil total de 3.000 lits. S’agissant des infrastructures relevant du secteur des œuvres universitaires, M. Boukata a assuré que chaque résidence est dotée d’un réfectoire, en plus du réfectoire central du centre universitaire Abdelhafid-Boussouf, ainsi que de deux 2salles de sport, dont 1 pour les étudiantes. La même source a souligné que le transport universitaire est «disponible» et sera renforcé, «en cas de nécessité», dès l’entame de la nouvelle année universitaire.