SÃ»retÃ© nationale : 72.451 appels reÃ§us sur le 15-48 et le 17

Les services opérationnels de la sûreté nationale ont reçu 72.451 appels sur les numéros vert 15-48 et le 17 mis à la disposition des citoyens sur l’ensemble du territoire national durant le mois de juillet et début août, a indiqué hier un communiqué de la Sûreté nationale. Parmi les appels recensés, 13.238 concernent les demandes d’intervention, 2.313 signalements d’accidents de la circulation, 46.837 demandes de renseignements et 936 signalements d’incendies, précise la même source, relevant que les services de sécurité «ont procédé à l’arrestation de plusieurs personnes en flagrant délit». Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la criminalité, les forces de police judiciaire de la sûreté de wilaya de Tébessa «ont interpellé un présumé auteur dans une affaire de trafic de drogue et récupéré 03 kilogrammes et 400 grammes de cannabis traité».

A Tamanrasset, les forces de la police judiciaire «ont interpellé au niveau du centre-ville deux présumés auteurs de trafic de drogue en possession de 01 kilogramme et 825 grammes de cannabis traité».