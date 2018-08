Il y a 60 ans, le 25 aoÃ»t 1958 : Ouverture du second front armÃ© en France

Si les sept années de la guerre de Libération sont jalonnées de hauts faits d’armes, il reste que certaines dates sont plus à marquer que d’autres. Le 25 août 1958 en fait partie. Ce jour coïncide avec l’ouverture du second front armé en France.

Pour mieux éclairer nos lecteurs sur cet évènement méconnu —pour ne pas dire tombé peu à peu dans l’oubli, malgré le fait qu’il ait constitué un tournant décisif dans le combat mené en territoire français et qui a changé le cours de la Révolution algérienne— le moudjahid Ghafir Mohammed, dit Moh Clichy, s’est déplacé à notre rédaction pour apporter son témoignage. Il reviendra d’abord sur la genèse de cet évènement. Ainsi, dira-t-il, « le 10 juin 1957, Abane Ramdane avait désigné Omar Boudaoud qui se trouvait au Maroc comme responsable de la Fédération de France du FLN, et lui avait confié la mission de déclencher « au moment opportun un second front armé sur le territoire français ». En juillet 1958, à partir du Caire, Ferhat Abbas, s’exprimant au nom du CCE, affiche les intentions du FLN de transporter la guerre en territoire français pour la libération de l’Algérie. Et de poursuivre, en indiquant que dans la foulée, la Fédération de France du FLN a décidé de mettre en application les objectifs de l’Organisation spéciale (OS) créée en 1957 en France et constituée de fidayins volontaires et de commandos formés en Allemagne et au Maroc pour des opérations paramilitaires sur tout le territoire français. Il y a lieu de rappeler, précisera Moh Clichy, que l’OS a été placée sous la responsabilité d’un membre du comité fédéral, Rabah Bouaziz, connu sous le nom de guerre de Saïd, et son adjoint Nasr Eddine Ait Mokhtar, dit Madjid. Une opération couronnée de succès puisque le 25 août 1958 à 00h00 s’est concrétisée l’ouverture du second front armé en France. « La Fédération du FLN de France, témoignera notre visiteur, actionne ses commandos de l’OS pour cibler dans leurs attaques spectaculaires des points éminemment sensibles de l’économie française, ainsi que les installations et les équipements d’importance, dont les effets ou les conséquences sont grands et ce, en prenant le soin d’épargner à tout prix les populations civiles ». Toutefois, tiendra-t-il à préciser, « seuls les responsables politiques anti-Algériens avérés, les traitres, les harkis et les officiers de l’armée française et de la police étaient ciblés ». Et de rappeler que « l’ouverture de ce second front armé a été d’abord précédé par la création de quelques commandos de choc qui menaient des actions sporadiques, mais néanmoins spectaculaires, à l’instar du célèbre attentat du 27 mai 1957 au stade Colombes qui a ciblé le vice-président de l’Assemblée algérienne, Ali Chekkal, farouche partisan de l’armée française, qui a été abattu par le jeune militant Mohamed Bensadok, non loin du président René Coty, ce qui constitua un véritable coup d’éclat, à l’instar de l’exécution du sénateur et traitre Chérif Benhabyles le 23 août 1957 par les jeunes militants Slimane Madadi et Farah Gherrib ». Il poursuit en affirmant : «Comment ne pas se rappeler aussi la tentative d’exécution du traitre Robert abdessalem et de Jacques Soustelle dit le « gros matou » le 15 septembre 1958. » Ainsi, selon Moh Clichy, ce second front armé, qui s’est étalé du 25 août 1958 au 30 septembre de la même année, s’est soldé par 242 attaques qui ont pris pour cibles 181 objectifs économiques situés aux six coins de l’Hexagone, 56 actions de sabotage qui ont touché différentes installations et équipements, 82 morts et enfin 188 blessés. « A titre indicatif, dira-t-il, je me limiterais à indiquer les attaques spectaculaires telles celles du Dépôt de carburants de Mourepiane, d’Ales, de Marseille, du Port la Nouvelle, de Frontignan, de Toulouse, de Gennevilliers, de Narbonne, du Havre, de Notre-Dame de Gravenchon, de la Cartoucherie de Vincennes, de l’aérodrome militaire de Villacoublay, du paquebot président Cazalet », et d’ajouter : « Sur l’ensemble du territoire français, plusieurs forêts ont été incendiées, réplique au napalm en Algérie. » Le moudjahid dira que « ces actions ont médusé la France et ont eu un impact extraordinaire dans le monde entier ». La liste des sites ciblés est longue. Elle est exhaustivement énumérée et commentée par Ali Haroun dans son ouvrage : La 7ème wilaya, la guerre du FLN en France.



Un second souffle pour la Révolution



Pour Moh Clichy, ce second front armé a permis de donner d’emblée un poids politique au GPRA, officiellement proclamé le 19 septembre 1958 depuis le Caire, et a permis d’accélérer les négociations qui devaient aboutir in fine aux Accords d’Evian. Pour ce témoin de la Révolution : « Tant que la guerre était circonscrite aux maquis algériens, la puissance coloniale était tranquille, comptant sur l’usure et l’épuisement des forces de l’ALN. Mais dès lors que la Révolution a été transportée dans l’Hexagone, il y avait péril en la demeure. » Le moudjahid soutiendra qu’à compter de cette date, « un nouveau rapport de force est créé.

« C’est ce qui a poussé de Gaulle à engager des négociations sérieuses avec le FLN en vue de l’indépendance de l’Algérie. » A l’appui de ce témoignage de Raymond Muelle, ancien officier parachutiste, qui a servi en Algérie et qui, dans son livre 7 ans de guerre en France 1954-1962. Quand le FLN frappait en métropole (éditions Grancher , 2001), écrit : « La situation militaire se rétablit en Algérie où le FLN étouffe chez lui, mais il transporte la guerre chez l’ennemi. C’est de là qu’il la gagnera. » Monsieur Moh Clichy rappelle aussi la déclaration du héros de la bataille de Diên Biên Phu, le général Giap qui a déclaré : «C’est la première fois dans l’histoire des peuples qui luttent pour leur indépendance que le colonisé porte la guerre sur le sol du colonisateur. Le colonialisme, ce mauvais élève, n’apprend pas ses leçons. Pour mieux appréhender l’ensemble des effets positifs induits par l’ouverture de ce second front armé en France et d’une manière générale à prendre connaissance du rôle de l’émigration algérienne dans le cadre du mouvement national (1926-1962), les lecteurs sont invités à consulter son ouvrage de 600 pages Droit d’évocation et de souvenance sur le 17 octobre 1961 à Paris. De même que, selon lui, le communiqué n°29 du CCE, organe suprême du FLN, paru dans le journal El Moudjahid du 27 septembre 1958, se passe de tout commentaire. De Gaulle a déclaré le 4 juin 1958 à Alger : «L’Algérie française de Dunkerque à Tamanrasset», la Fédération du FLN de France a répliqué par le second front armé déclenché en France « la Révolution algérienne de Dunkerque à Tamanrasset ».

R. N.