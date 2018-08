32e Ã©dition du Camp des scouts arabes : Sâ€™inspirer des sacrifices des prÃ©curseurs

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hattab, présidera aujourd’hui la cérémonie d’ouverture du 32e Camp arabe des Scouts, organisé par les Scouts musulmans algériens.

Dans le cadre des activités de ce séminaire, sous le slogan «Le rêve arabe», le ministère de l’Environnement et des Énergies renouvelables organisera également une célébration de cet évènement au Village africain de Sidi Fredj.

Il y a quelques jours, le commandant général des SMA, Mohamed Bouallag, avait affirmé que l’Algérie était prête à accueillir cette édition, avec la participation record de 16 pays arabes.

Lors d’une conférence de presse consacrée aux préparatifs en cours de ce rendez-vous prévu au Village africain de Sidi Fredj, M. Bouallag avait indiqué que la manifestation était organisée sous le haut patronage du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. La manifestation verra la participation de 1.200 scouts encadrés par 350 superviseurs. L’objectif de la manifestation est de permettre aux Scouts arabes des deux sexes de s’enquérir du modèle algérien en matière de développement, de sécurité et de stabilité, à travers l’exemple réussi de la Charte pour la paix et la réconciliation, en sus de l’ancrage de la culture de l’unité arabe et le renforcement des liens de fraternité entre les Scouts arabes et le renforcement de leur unité, pour œuvrer à la construction et au développement de la société arabe.

Outre les pays arabes, la manifestation verra la présence de délégués de pays amis, d’Afrique et d’Europe, outre des délégations de Turquie et des États-Unis, en tant qu’invités d’honneur de cette 32e édition. L’Algérie abrite l’évènement marqué par la présence, pour la première fois, de filles scouts, jusqu’au 5 septembre, selon M. Bouallag. En collaboration avec l’Organisation scoute arabe, l’Algérie accueille ainsi, pour la 3e fois et au même lieu, cette manifestation considérée comme le plus grand événement scout du monde arabe, avait-il ajouté. Pour animer les dix jours de ce camp panarabe, diverses activités ont été concoctées par le comité d’organisation, dont une soirée inaugurale à la hauteur de l’édition, prévue demain aux Sablettes et qui sera supervisée par le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh. Par ailleurs, les nombreux hôtes de l’Algérie auront l’occasion d’apprécier des jeux divertissants, des visites éducatives et touristiques à Alger, Tipasa et Chréa, des animations en mer, des conférences thématiques, etc.

«Nous voulons qu’à leur retour, les participants retiennent une image positive de l’Algérie, en prenant connaissance du développement qu’elle a connu ces dernières années et de la richesse de son patrimoine civilisationnel, historique, culturel, touristique», avait souligné le commandant des SMA.

Il a tenu, en outre, à relever que la 32e édition de ce camp sera l’amie de l’environnement, dans le sens où elle sensibilisera à l’importance du respect de cet aspect, avant de revenir sur les objectifs assignés à cette manifestation, à savoir, essentiellement, la consolidation de l’esprit de fraternité et des liens d’amitié entre les Scouts du monde arabe.

M. Bouallag a appelé les générations montantes à s’inspirer des sacrifices consentis par les scouts durant la révolution algérienne, pour la libération du pays du joug colonial et le recouvrement de la souveraineté nationale. En mai dernier, en intervenant lors d’une cérémonie de commémoration du 77e anniversaire de l’exécution de Mohamed Bouras, fondateur des SMA, M. Bouallag a appelé à s’inspirer de l’École scoute pour servir le pays, protéger les constantes de la nation et l’identité nationale, et faire en sorte que l’Algérie retrouve sa place de chef de file en Méditerranée.

Après avoir mis en avant les sacrifices consentis par le martyr Mohamed Bouras, fondateur des SMA en 1936, M. Bouallag a rappelé toutes les activités de sensibilisation, de solidarité et éducatives menées par l’organisation qui compte 100.000 adhérents à l’échelle nationale. Le commandant général des SMA a précisé, à cet égard, que des repas chauds avaient été distribués depuis le début du mois de Ramadhan dernier à travers l’ensemble du territoire national au profit des démunis, rappelant la signature de plusieurs accords de coopération avec différents partenaires, notamment en matière de protection de l’enfance, de lutte contre les fléaux sociaux et de réinsertion sociale des détenus.

Le gouvernement attache aussi une importance à ces actions. Dans son intervention à cette même occasion, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a salué le grand rôle qu’ont toujours joué les Scouts musulmans algériens dans l’éducation des générations, selon les principes de son fondateur, le martyr Bouras, rendant hommage à cette école nationale dont les membres se sont sacrifiés pour que l’Algérie recouvre sa souveraineté et sa liberté.

La présidente de l’Organe national de la protection et de la promotion de l’enfance, Meriem Cherfi, a, pour sa part, mis en exergue l’étroite coopération entre son organe et les SMA dans le domaine de la protection et de la prise en charge de l’enfance, estimant que les SMA sont une école qui consacre les valeurs humaines. Elle a, dans ce cadre, évoqué l’expérience de création de groupes scouts au niveau des quartiers pour la prise en charge des enfants et des jeunes, et la lutte contre les fléaux sociaux.

Le directeur général de l’Administration pénitentiaire et de la réinsertion, Mokhtar Felioune, a, de son côté, mis en avant la coopération entre son administration et les SMA en matière d’aide à la réinsertion sociale des détenus, rappelant que les scouts sont présents dans 72 établissements de rééducation au titre de différents programmes de lutte contre la violence, la drogue et d’autres maux sociaux.

M. Felioune a fait savoir que plus de 11 centres d’écoute destinés aux détenus libérés avaient été ouverts dans ce cadre, pour assurer leur réinsertion dans la société.