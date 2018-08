CholÃ©ra : Tous les malades pris en charge

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé, hier, avoir localisé un foyer à l’origine de la propagation de l’épidémie de choléra, du moins pour la wilaya de Tipasa.

Selon le département ministériel de Hasbellaoui, les cas enregistrés à ce jour sont la cause d’une source contaminée, en l’occurrence «Sidi El Kebir», située dans la commune d’Ahmar El Aïn (Tipasa), et de laquelle, s’approvisionnent malheureusement beaucoup de citoyens de la région. «Le contrôle bactériologique de l’eau de source en question a révélé la présence du vibrion cholérique. Par conséquent, cette source a été fermée et la consommation de son eau a été interdite», a assuré la même source dans un communiqué de presse. D’ailleurs, des vidéos ont été postées, dans l’après-midi d’hier, sur les réseaux sociaux, montrant des engins détruire la source Sidi El Kebir. Toutefois, le ministère affirme ne pas baisser la garde et assure qu’il est toujours à la recherche d’autres éventuelles sources de contamination d’autant que le premier foyer est apparu à Ain Bessam (Bouira) où les premiers patients ont présenté au début du mois les symptômes du choléra. Du coup, la piste menant à l’eau des robinets est définitivement exclue, comme l’ont réitéré les responsables de la SEAAL et de l’Algérienne des Eaux (ADE), de même que les fruits et légumes, notamment la pastèque sur laquelle, pesaient des soupçons d’irrigation avec des eaux usées. Cependant, il est encore trop tôt pour rendre de telles conclusions tant que l’épidémie n’est pas totalement éradiquée. Le ministère de la Santé informe par ailleurs qu’à la date de vendredi 24 août, deux décès provoqués par le choléra ont été enregistrés dans la wilaya de Blida, dont la seconde victime, âgée de 53 ans, est décédée. Les analyses menées par l’institut Pasteur d’Alger ont confirmé qu’elle était bien atteinte de choléra. Au total, 46 cas ont été confirmés parmi les 139 cas suspects hospitalisés à El Kettar et à Boufarik et ce, depuis le 7 août, date de l’apparition de l’épidémie. Parmi les cas confirmés, la même source précise dans un communiqué, que 3 cas ont été enregistrés à Bouira, 25 à Blida, 12 à Tipaza, 5 à Alger, 1 à Médéa et 1 cas suspect à Ain Defla.

Jusqu’à hier, 39 personnes ont quitté l’hôpital alors que l’état des autres patients évolue «favorablement», rassure le ministère de la Santé. Connue pour être une infection contagieuse grave qui entraîne la mort, suite à des diarrhées aigües causées par le bacille Vibrio cholerae, l’épidémie de choléra se propage rapidement en l'absence d'hygiène ou suite à la consommation d'eau ou de fruits et légumes contaminés.

Pour éviter toute mauvaise surprise, le ministère de la Santé a rappelé les mesures et autres consignes de sécurité pour stopper et endiguer la propagation de la maladie. «Il est recommandé le lavage soigneux des mains avec du savon et de l'eau propre et ce, à plusieurs reprises dans la journée, particulièrement avant un contact avec un aliment ou avant chaque repas et après utilisation des toilettes. Le lavage des légumes et des fruits avant leur consommation ainsi qu'à l’ébullition et de la javellisation de l’eau de stockage avant son utilisation est également primordial pour se prémunir contre le choléra», explique notre source qui recommande aussi ne pas s’approvisionner au niveau des points d’eau non traités et non contrôlés tels que les sources et les puits et conseille qu'en cas d’apparition de diarrhée et vomissements, il est impératif de se présenter dans la structure de santé la plus proche, de se réhydrater en prenant suffisamment d’eau et des sels de réhydratation orale et d’apporter une attention particulière aux enfants et aux sujets âgés.

S. A.M.