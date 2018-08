Question migratoire : Mme Benhabyles appelle Ã  la mobilisation des organisations internationales

La présidente du Croissant-Rouge Algérien (CRA) Saida Benhabyles a appelé à la mobilisation des organisations internationales et régionales afin d’entreprendre des actions communes pour la prise en charge de la question migratoire, en vue d’éviter les tragédies humanitaires. S’exprimant en marge d’une cérémonie de remise d’un don octroyé par la Chine au CRA, la présidente du Croissant-Rouge algérien a indiqué que cette proposition avait été déjà faite au président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Peter Maurer, lors de sa visite en Algérie en 2015, afin de «sensibiliser les principales organisations humanitaires internationales et régionales pour entreprendre des actions communes afin d’éviter des tragédies humanitaires engendrées par des interventions militaires étrangères». «Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et dans l’expectative face aux drames et aux conséquences des interventions militaires des puissances dans certaines régions. Si nous étions déjà mobilisés et bien organisés, il n’y aurait pas eu aujourd’hui cette crise migratoire que nous n’avons jamais connue auparavant», a tenu à souligner Mme Benhabyles, dénonçant les derniers rapports des ONG traitant de la politique de l’Algérie à l’égard des migrants séjournant sur son territoire. «Nous défions toutes ces ONG qui nous critiquent de nous citer un autre pays qui traite les migrants mieux que le nôtre», a-t-elle lancé tout en rappelant que «les autorités algériennes avaient mobilisé tous les services de santé et les structures d’accueil pour une prise en charge des migrants dans de meilleures conditions». A ce propos, l’ancienne ministre de la Solidarité a cité «l’hôpital de Tamanrasset dont 37 % des prestations sont destinées aux migrants dont certains cas avaient été transférés vers les hôpitaux d’Alger par avion aux frais de l’Etat algérien». La présidente du CRA a affirmé, dans ce contexte, que «l’Algérie demeure en position de force, car elle n’est pas la cause de cette tragédie humaine». «Nous avons aussi le droit de s’interroger sur les raisons de cette crise migratoire. Qui est responsable de cette tragédie et de ce drame humanitaire?», a-t-elle soutenu, en réaction aux attaques des ONG à l’égard de l’Algérie concernant les conditions d’accueil et de rapatriement des migrants, notamment subsahariens. Ainsi, la présidente du CRA a invité les ONG à «accuser et à incriminer plutôt les parties qui avaient été à l’origine de cette tragédie humaine». Mme Benhabyles a souligné dans ce sillage que «l’Algérie fait face aujourd’hui à la crise migratoire engendrée par l’intervention de l’Otan en Libye», dénonçant «toutes ces allégations infondées quant à de mauvais traitements qu’Alger infligerait aux migrants, particulièrement lors des opérations de rapatriement». Pour la présidente du Croissant-Rouge algérien, «ces organisations non gouvernementales devraient plutôt militer et soutenir le droit à l’autodétermination des peuples sahraoui et palestinien», pour lesquels elle a tenu à l’occasion à renouveler son plein soutien.