Fruits et lÃ©gumes : Les prix sâ€™envolent

Après avoir enregistré des prix élevés pratiquement durant les deux dernières semaines, à l’occasion de l’Aid El Adha, les prix des fruits et légumes restent malheureusement élevés pour le chef de famille qui doit faire face aux dépenses de la fête religieuse et de la rentrée scolaire.

En effet, la tomate est passée de 70 à 120 DA le kilo, de même pour la courgette qui a atteint les 100 DA contre 80 DA, et la pomme de terre qui est passée à 90 DA, alors qu’elle oscillait il y a quelques jours entre 65 et 80 DA. Cela s’explique, selon les commerçants, par la forte demande qui a augmenté d’un seul coup, surtout qu’un nombre important d’entre eux ont fermé boutique, à l’occasion de la fête de l’Aid. Pis encore, certains commerçants appréhendent même une autre augmentation redoutée par les consommateurs avec l’arrivée de la rentrée scolaire et ses dépenses.

Lors de notre visite aux différents marchés d’Alger, nous avons constaté que de nombreux commerçants étaient aux abonnés absents, surtout les deux premiers jours de l’Aïd El-Adha. Pourtant, la tutelle a établi un programme désignant les commerçants qui sont appelés à assurer la permanence. Toujours est-il que lors d’une virée effectuée hier au marché couvert de Bab El-Oued et dans quelques commerces de fruits et légumes de la wilaya, il a été constaté, plusieurs jours de la fête, une quantité limitée de fruits et légumes sur les étalages, alors que certains stands du marché de la ville étaient complètement abandonnés par les commerçants qui ont souhaité sans doute prolonger la fête en famille.

Les rares commerçants qui étaient là n’avaient presque rien à proposer, excepté quelques légumes qui dataient de plusieurs jours.

Cette situation de flambée des prix montre encore une fois que le marché, comme pendant les autres occasions notamment religieuses, échappe au contrôle des services concernés.

Les consommateurs tournent le dos à la pastèque



Après les informations publiées sur la presse et les réseaux sociaux, entre autres, sur l’arrosage de la pastèque, un nombre important de consommateurs ont laissé tomber la pastèque en pleine saison de sa récolte, alors que les consommateurs privilégient le raisin, malgré le prix qui dépasse les 200 DA.



Files d’attente devant les boulangeries



Lors de l’Aid El-Adha, nombre de boulangeries dans la capitale ont dû baisser le rideau avec le départ en congé de leur personnel, ce qui a créé une déstabilisation dans l’offre et la demande de cette matière première, chez les Algérois en particulier. Une situation qui provoque chaque jour des queues interminables devant les rares boulangeries.

Hichem Hamza