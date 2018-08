La pomme de terre Ã  80 DA Ã  Mascara : Le consommateur au presse-purÃ©e

Mascara est une région à vocation agricole par excellence, mais, aussi paradoxal que cela puisse paraître, les prix des fruits et légumes ont pris un envol vertigineux, ces derniers jours, après les chutes de pluie.

Pour connaître les raisons d’une telle hausse, nous nous sommes rapprochés des différents intervenants dans ce circuit, au marché de gros, où l’on nous répond que les prix sont toujours les mêmes. Il n’y a pas de grandes augmentations sur les produits, nous indique-t-on. Un commerçant n'a pas mâché ses mots pour tirer à boulets rouges sur une économie dépendant des importations. «Il ne faut pas s'attendre à une amélioration du marché national», a-t-il affirmé. Cette déstabilisation du pouvoir d’achat, qui met en difficulté les bourses moyennes, est mise sur le compte des intempéries de ces derniers jours, innocentant probablement totalement certains spéculateurs. Mais rien ni personne ne peut justifier cette montée des prix des fruits et légumes, devenus inabordables, mettant en difficulté la pauvre ménagère qui ne sait plus à quel saint se vouer, ni quoi acheter, les prix étant passés du simple au double. Les fellahs rencontrés expliquent cette flambée par le mauvais temps qui sévit et qui, selon eux, empêche la récolte en raison des parcelles de terre inondées, ne permettant pas l’accès aux travailleurs chargés de la récolte ; ils nous ont expliqué qu’ils vendent parfois à perte et c’est pourquoi ils préconisent qu’il y ait une caisse de compensation. Du côté des services du commerce, l’on nous précise que la demande est supérieure à l’offre et que les prix dans une économie de marché sont libres, mais les services de contrôle sont omniprésents, nous rassure-t-on. Le kilo de pomme de terre a franchi le seuil des 80 DA, pour ne citer que cet aliment de large consommation. Rien ne peut expliquer une telle frénésie et en aucun cas justifier un tel état de fait, même si les commerçants attribuent cette cherté à des frais supplémentaires comme la location des magasins et lieux de vente. La réalité est tout autre, nous dit si Lahcene, le pourquoi de cette situation est purement spéculatif et relève de la cupidité de certains commerçants partisans du gain facile, car rien ne peut influer sur les prix, et les honnêtes marchands de la mercuriale font tout pour satisfaire leur clientèle en se contentant de petites marges de bénéfice, nous dit ce commerçant du marché couvert de Mascara, mais jusqu'à quand ? s’interroge-t-il.



Grossistes, détaillants, qui a raison, qui a tort ?



Tous les intervenants se rejettent la responsabilité dans cette hausse inexpliquée, mais le dindon de la farce dans tout cet imbroglio demeure le consommateur qui accepte cette saignée et se serre la ceinture tant qu’il peut, car en fin de course, c’est lui et rien que lui, sans conteste, qui supporte cette lourde ardoise. Ainsi, il est difficile d’expliquer économiquement parlant cette flambée qui va crescendo, le principe de l’offre et de la demande étant complètement dépassé dans pareil contexte, la rareté des produits explique parfois la cherté, et ce n’est guère le cas, en ce sens que tous ces produits agricoles sont disponibles en grandes quantités aussi bien dans le circuit de gros que de détail. Est-ce un diktat imposé par des mains occultes ? Les ménages prennent leur mal en patience et nous ont expliqué qu'ils ne veulent en aucun cas tomber dans la psychose et essaient d’acheter moins cher et de consommer modérément. Rien ne peut expliquer une telle frénésie et les dernières intempéries ne peuvent en aucun cas justifier un tel état de fait, même si l’on incombe la cherté des produits de large consommation aux conditions climatiques. Le circuit de production, de commercialisation et de distribution et la vente de gros, la spéculation des propriétaires des chambres froides, toutes les hypothèses sont émises pour cerner ce problème qui perdure, en dépit de toutes les mesures prises par les pouvoirs publics pour circonscrire cette flambée et juguler sa propagation à d’autres produits alimentaires de première nécessité. La réalité est tout autre puisque, nous explique ce cadre de la DSA, les mauvaises conditions météorologiques de ces derniers jours ne doivent en aucun cas influer sur les prix. Les fellahs de la région de Béni Chougrane, interrogés à ce sujet, nous disent haut et fort que la balle n’est pas dans leur camp puisqu’ils ont du mal à trouver une main-d’œuvre de la terre, même en payant très cher la journée de travail dans le champ pour 4 ou 5 heures de travail et en rapportant une vingtaine de kilos de pommes de terre ou autre variété de légumes au foyer.

Certains vous disent qu’ils ne sont pas maîtres des lieux et du marche ; il y a une faille quelque part très difficile à détecter.

L’on a tenté vainement de comprendre pour mieux essayer de situer le pourquoi de la hausse dans sa vraie proportion tant le marché est libre et ne répond qu’à la donne de la profusion pour espérer une baisse sensible des prix pendant cette saison hivernale de grand froid lors de la récolte de produits de saison. D’ici là, tout peut arriver et les ménages continuent malgré tout à se rendre tous les jours aux marchés pour leurs emplettes quotidiennes, faisant fi de tous les aléas et fluctuations du marché. La courbe des prix des fruits et légumes ne fléchit pas, l'on nous donne un tant soit peu de justification plausible de cette augmentation vertigineuse, seule la tomate et l’oignon sont abordables. La spéculation des uns et la cupidité des autres nous laissent sans voix, malgré la bonne pluviométrie de ces derniers jours, la hausse des prix n’a pas sa raison d’être normalement, le gain facile aidant, le consommateur continue de payer la facture salée et s’en remet à la providence pour des jours meilleurs. Même credo pour les fruits, notamment les figues, le raisin, la pastèque et le melon, fruits de saison par excellence, qui ne dérogent pas à la règle. Cette augmentation s’accentue ces derniers jours de la saison estivale qui touche à sa fin.

A. Ghomchi