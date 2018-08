Asphyxies, noyades, accidents : La Protection civile sur tous les fronts

Treize personnes ont trouvé la mort et cinquante trois autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 48 heures à travers plusieurs régions du pays, selon un bilan rendu public hier par les services de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d'Oran avec 3 personnes décédées et 6 autres blessées, suite à une collision entre deux véhicules légers, survenue sur la RN 2 dans la daïra de Boutelelis. Par ailleurs, les agents de la Protection civile sont intervenus, durant la même période, pour l'évacuation de deux cas de décès par noyade enregistrés à Jijel et Boumerdes.

Il s'agit, pour le cas déploré à Jijel, d'un enfant noyé au niveau de la plage dite les Aftis, autorisée à la baignade et située à El Aouana, alors que pour le cas signalé à Boumerdes, il s'agit d'une personne noyée au niveau de la plage Saline est autorisée également à la baignade, située dans la commune d'Afir, daïra de Dellys, précise la même source. La Protection civile fait état aussi de deux cas de décès par asphyxie suite à l’inhalation de monoxyde de carbone, émanant d’un chauffe-bain à l’intérieur du domicile familial sis à la cité Ouled Belhadj, commune de Saoula, daira de Bir Mourad Rais (Alger), ajoute le communiqué.