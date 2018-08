MalgrÃ© les campagnes de prÃ©vention : Les accidents de la route fauchent toujours de nombreuses vies

Trois personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été grièvement blessées dans une collision entre deux voitures, survenue dans la soirée du vendredi au niveau de la route nationale RN 2 reliant les wilayas d’Oran et d'Aïn Temouchent, a-t-on appris hier auprès des services de la Protection civile. Selon la même source, ce grave accident s’est produit au niveau de la localité d’El Brédéah relevant de la daïra de Boutlélis, à l’ouest de la ville d’Oran, lorsque deux voitures touristiques sont entrées en collision. Sur les lieux, les premiers secours ont été prodigués aux blessés âgés entre 16 et 48 ans, avant de les transporter rapidement aux services des urgences médico-chirurgicales du Centre hospitalo-universitaire (CHU) d’Oran Dr Benzerdjeb. Les corps des trois personnes ayant rendu l’âme dans cet accident, âgées entre 18 et 38 ans, ont été évacuées vers le même établissement.



Un mort et quatre blessés à Ouargla



Par ailleurs, Une personne est décédée et quatre autres d’une même famille ont été blessées suite à un accident de la circulation survenu vendredi près de la localité d’El Hadjira, sur la RN reliant Ouargla et Touggourt, a-t-on appris samedi auprès de la Protection civile. Il s’agit d’un renversement d’un véhicule touristique causant la mort sur place du conducteur (36 ans) et des blessures à quatre membres de sa famille (épouse et trois enfants), selon la même source. Le corps de la victime de ce drame a été transféré par les agents de la Protection civile vers la morgue de l’établissement public hospitalier de la ville d’El Hadjira, où ont été également évacués les blessés, a-t-on ajouté. Une enquête a été ouverte par la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.



Mila : un jeune homme meut percuté par un tracteur



Un jeune homme, âgé de 27 ans est décédé après avoir été percuté par un tracteur agricole dans la commune de Chelghoum Laid (Sud de Mila), a-t-on appris samedi, auprès de la direction locale de la Protection civile. L’accident s’est produit vendredi soir à la mechta d’Ouled Lemzada relevant de la localité de Chelghoum Laid a précisé la même source, précisant que la victime était décédée sur place. La dépouille a été acheminée par les éléments de ce corps constitué vers la morgue de l’hôpital de la même commune, selon la même source. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité territorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.



Guelma : 14 blessés dans 12 accidents distincts



En outre, 14 personnes ont été blessées dans 12 accidents de la circulation survenus en 48 heures dans la wilaya de Guelma, a-t-on appris jeudi. Le plus grave accident, enregistré durant cette période, concerne le dérapage et le renversement d’un véhicule de tourisme à la mechta d’Ouled Chiha sur la route reliant la commune de Nechmaya et le village d’Ouled Ali relevant de la zone nord de cette wilaya, a-t-on précisé à la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué. L’accident qui s’était produit mercredi matin vers 1h34 mn a provoqué, a-t-on indiqué de même source, des blessures à cinq personnes, âgées entre 20 et 40 ans, qui ont été évacuées à l’hôpital Hakim Okbi au chef lieu de wilaya. Trois autres personnes ont été victimes de blessures de divers degrés lorsqu’un véhicule de tourisme a dérapé mercredi soir au niveau de la zone de Boudjerane dans la commune de Bouhemdane, sur le CW 27, a ajouté la même source, notant que les victimes de cet accident, âgées entre 21 et 28 ans, ont été acheminées vers l’hôpital de la commune Hammam Debagh. A rappeler que 46 personnes sont mortes et 1.552 autres ont été blessées en une semaine (12-18 août) dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, avait indiqué jeudi dernier, un communiqué de la Protection civile. «Durant la période du 12 au 18 août 2018, les unités d’interventions de la Protection civile ont enregistré 21.169 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses», a indiqué le communiqué, précisant que, 2.330 Interventions ont été effectuées suite à 1.298 accidents de la circulation ayant causé le décès à 46 personnes et les blessures à 1552 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières». Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi avec 7 personnes décédées et 5 autres blessées pris en charge puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 3 accidents de la route, a ajouté la même source. Concernant les incendies, les équipes de la Protection civile ont effectué 2.479 interventions pour procéder à l'extinction de 1.979 incendies urbains, industriels et autres. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont réussi à effectuer durant la même période, 5103 interventions pour l’exécution de 4532 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses. Au total 1.512 personnes ont trouvé la mort et 8.852 autres ont été blessées dans 5.076 accidents de la route enregistrés durant les 7 premiers mois de 2018 survenus à travers les différentes régions du pays, selon un bilan rendu public récemment par le colonel Mouloud Guemat, chef du département Prévention et Sécurité routière au Commandement de la Gendarmerie nationale. Lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan de la campagne nationale de sensibilisation des accidents de la route organisée par les services de la Gendarmerie nationale du 25 juillet au 18 août à l'occasion de la saison estivale, le colonel Guemat a indiqué que par rapport à la même période de 2017, une baisse en matière de nombre de décès (9,62%) a été enregistrée, également en nombre de blessés (19,19%) et en nombre d'accidents (19,33%). Les conducteurs sont à l`origine de 85,22% des accidents de la route et les piétons (7,31%) ainsi que d'autres facteurs liés à l'état du véhicule, des routes et à l'environnement. Evoquant la campagne de sensibilisation organisée par la Gendarmerie nationale, le colonel Guemat a précisé qu'«elle a contribué à la réduction du nombre d'accidents (19,49%), du nombre de décès (1,60%) et du nombre de blessés (9,85%) par rapport à la même période de 2017. La campagne de sensibilisation avait pour but d'«assurer les déplacements des usagers de la route et de sensibiliser les conducteurs de la dangerosité des accidents et de leurs conséquences notamment les véhicules de transport de voyageurs et de transport de marchandises ayant causé 35,65% du nombre total des décès lors des 7 premiers mois de 2018, outre de sensibiliser la catégorie des jeunes conducteurs (moins de 40 ans) impliqués dans 63,26% du nombre total d'accidents durant cette même période». Le même responsable a affirmé, par ailleurs, qu'«une baisse considérable» en matière de nombre d'accidents a été enregistrée durant la période allant de 2015 à 2017, et ce grâce à la stratégie adoptée par les service de la Gendarmerie nationale, soulignant que pour ce faire, il a été procédé à l'utilisation d'outils techniques modernes à l'image des radars fixes et mobiles, de patrouilles en véhicules banalisés pour faire face au non respect du code de la route, outre à l'organisation de campagnes de sensibilisation au profit des usagers de la route».