PÃ©age sur lâ€™autoroute est-ouest : OpÃ©rationnel dÃ¨s novembre prochain

Les automobilistes payeront leurs déplacements sur l’autoroute Est-Ouest à partir de novembre prochain.

En effet, les stations de péage situées sur le tronçon ouest de l’autoroute seront réceptionnées fin octobre prochain, ce qui va permettre l’entrée en vigueur du système de péage.

Cela dit, les toutes premières stations seront installées à l’Ouest du pays. Sur ce tronçon de l’autoroute, 15 stations sont en cours de réalisation et le taux d’avancement des travaux a atteint 80%.

Il faut dire que l’autoroute sera dotée de 1.289 caméras de surveillances ainsi que 43 stations de services. Un total de 55 stations de paiement et 31 aires de repos, en plus 22 postes de maintenance et d'exploitation (chaque poste couvre un tronçon de l'autoroute s'étalant sur une distance de 65 à 75 km) ; ce qui permettra une intervention rapide en cas d'urgence (moins de 30 minutes).

S’agissant du tarif au kilomètre linéaire, l’étude est achevée et les critères, comme le type de véhicule (camion, voiture légère) et la distance ont été pris en compte. D’ailleurs, selon le même projet préparé par le ministère des Travaux publics et des Transports, le péage sur cette autoroute et qui a été fixé en fonction du pouvoir d’achat du citoyen, sera calculé sur la base d’un tarif de 1,2 DA le kilomètre.

En se basant sur le tarif kilométrique établi par les autorités, les automobilistes devront payer 498 DA pour faire le trajet entre Alger et Oran et 468 DA pour rallier Alger à partir de Constantine. Le trajet entre la capitale de l’Ouest (Oran) et celle de l’Est (Constantine) coûtera, en revanche, 960 DA. Des tarifs qui restent, il faut le dire, à la portée de tous les citoyens. Les revenus attendus de la mise en place du péage serviront en premier lieu à l’entretien du réseau et la réalisation d’infrastructures, comme les centres d’entretien et les espaces de repos et de restauration. Par ailleurs, les stations implantées tout le long du tracé de l’autoroute proposeront dès leur ouverture une pléiade de services pour les usagers de la route. des panneaux d'affichage électroniques sont en cours de réalisation au niveau des échangeurs et 7 autres sur l'autoroute Est-Ouest.

Il sera question de la mise en place de guichets de distribution automatique des billets de banque et d’un lieu dédié au stockage des colis postaux et ce, suite à l’accord de partenariat entre la Société de gestion des gares routières d’Algérie (SOGRAL) et l’entreprise Algérie Poste. une convention a été signée entre l’Agence nationale des autoroutes (ANA) et l’entreprise publique Télédiffusion d’Algérie (TDA) pour la réalisation d’un réseau «FM» au niveau de l’autoroute Est-Ouest pour garantir un bouquet d’émission de radios au profit des usagers, notamment des orientations et des indications sur l’état de la circulation et d’autres informations liées à cette infrastructure publique.

Notons qu’aujourd’hui, l’autoroute fait l’objet d’une large opération de maintenance et d’aménagement pour répondre aux aspirations de ses usagers. Le ministère des Transports et des Travaux publics a entamé en début de l’année les travaux de réhabilitation du tronçon autoroutier reliant Bouira à El-Adjiba, sur une distance de 26 kilomètres.

Aussi, le dernier tronçon de l’autoroute Est-Ouest, sur 84 km, à l’arrêt depuis 2012, sera livré «au début de l’année 2019».

Le parachèvement du chantier de l’autoroute connaîtra «la dynamique» qui lui revient en matière de développement. Le parachèvement de ce chantier traversant huit communes d’El Tarf, dont le lac des Oiseaux, Besbès et Ain Lassel, insufflera une nouvelle dynamique à la région et fera d’El Tarf, «une région de transit par excellence». L'autoroute Est-Ouest qui s'étend sur 1.132 km atteindra 1.216 km, après la réception de ce dernier tronçon.

Cependant, les automobilistes pourront toujours emprunter les chemins communaux et de wilaya dont l’usage demeurera gratuit.

Sarah A. Benali Cherif