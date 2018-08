Guerre économique entre les États-Unis et la turquie : L’escalade continue

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé hier à des efforts communs pour “lutter contre les attaques sur l’économie turque” dans le cadre d’un contentieux persistant avec les Etats-Unis. “L’engagement et la détermination des Turcs est la garantie nécessaire pour lutter contre les attaques sur l’économie turque”, a déclaré M. Erdogan dans un communiqué. Le meilleur bouclier de la Turquie est “la détermination de (son) peuple à protéger son indépendance, sa mère-patrie et son avenir”, a affirmé M. Erdogan. La semaine dernière, un tribunal turc avait rejeté un nouvel appel visant à faire libérer le pasteur américain Andrew Brunson, 50 ans, accusé d’espionnage. Devant ce refus de la Turquie, le président américain Donald Trump a doublé les droits de douane sur l’aluminium et l’acier turcs et a menacé d’alourdir les sanctions commerciales. En représailles, Ankara a fortement augmenté les taxes sur certains produits américains, notamment les voitures, l’alcool et le tabac. La livre turque a perdu près de 35% de sa valeur depuis le début de l’année, dans ce que M. Erdogan a qualifié de “guerre économique” déclarée par les Etats-Unis.