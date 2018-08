TÃ©lÃ©phonie mobile : Lancement de deux nouveaux Smartphones Â« Made in Bladi Â»

L’industrie de la téléphonie mobile fait son chemin en Algérie, à travers l’ouverture des usines d’assemblage de plusieurs marques prestigieuses.

Conscientes du potentiel du marché algérien, ces dernières ont en effet décidé d’investir dans notre pays et assurent s’être totalement adaptées à la nouvelle approche de l’économie nationale qui interdit depuis cette année l’importation des téléphones mobiles. Reste désormais l’obligation de répondre au cahier des charges dont le taux d’intégration reste l’une des dispositions les plus importantes et à laquelle, les marque avaient affiché leur confiance d’atteindre les taux exigés par la loi.

Doogee fait partie de ce nouveau paysage de la téléphonie mobile dans notre pays et annonce la commercialisation de deux nouveaux Smartphones de milieu de gamme, sortis tout juste de l’usine d’assemblage d’Ain Benian (Alger). Il s’agit, selon un communiqué de presse de la marque chinoise, du X60L et du X53, que le fabricant désigne comme la «X-Gen High Cost-Effective», les Smartphones les «plus abordables» de sa production, avec des prix jugés «imbattables» de, respectivement, 17.800 DA et 13.000 DA.

Ils viennent s’ajouter à d’autres modèles qui sont commercialisés depuis janvier 2018, date de l’entrée en exploitation de l’usine de montage, sise à Ain Benian (Alger).

«Ce sont des appareils qui offrent à la fois un écran de qualité, un design premium, un appareil photo excellent et des performances suffisamment élevées pour accomplir la plupart des tâches courantes.

Des modèles qui conviendront à tous ceux qui cherchent un Smartphone de qualité offrant des performances proches de celles d’un haut de gamme, mais sans forcément avoir besoin de se ruiner dans un modèle dernier cri», assure Doogee pour qui «tout le monde n’a pas besoin» d’un Smartphone flagship killer dans son utilisation quotidienne.

Les Chinois disent œuvrer «toujours» pour offrir le «meilleur» à ses utilisateurs, et affirment que ces deux Smartphones de double puce sont «performants» et proposent un design «premium» et une fiche technique «véloce» au rapport qualité-prix «presque imbattable».

Selon ses concepteurs, l’appareil X60L «allie» la beauté de la vie, grâce à l’écran non conventionnel de 5.5 pouces au ratio 18 : 9 et une batterie robuste de 3300mHA.

«Nous œuvrons à offrir des Smartphones avec un excellent rapport qualité-prix. Et ce nouveau modèle ne déroge pas à cette règle», indique la même source qui précise que le X60L est épaulé par 2 Go de RAM et 16 Go pour le stockage extensible via l’ajout d’une carte microSD jusqu’à 128 Go.

Quant au Smartphone X53, il possède 1GO de RAM et 16 GO de stockage qui peut être augmenté de 64 GO via une carte microSD. Une batterie amovible de 2200 mAh qui alimente ce Smartphone. Un bouton intelligent situé sur le bord droit du X53 est introduit pour une meilleure expérience utilisateur.

«Tout est réuni pour séduire le grand public. Et afin d’assurer une relation durable avec les utilisateurs de la marque, Matos Algérie, notre représentant exclusif en Algérie, propose un service après-vente de qualité pour une prise en charge rapide des réparations des téléphones, ainsi que les doléances de ses clients», souligne Doogee.

S. A. M.