MatiÃ¨res premiÃ¨res : Hausse des mÃ©taux industriels

Les prix des métaux de base échangés sur le London Metal Exchange (LME) sont remontés au cours de la semaine, dans un marché attentif aux négociations entre Pékin et Washington sur leur conflit commercial. Le cuivre, l'aluminium, le plomb, l'étain et le zinc ont grimpé sur la semaine. Seul le nickel est resté au même niveau. «Les participants du marché attendent, le souffle court, que quelque chose de concret ressorte des négociations entre Washington et Pékin», ont commenté les analystes du groupe bancaire allemand Commerzbank. Les métaux ont souffert pendant l'été de la montée des tensions commerciales, alors que l'économie chinoise pourrait en souffrir, ce qui entraînerait une baisse de la demande du premier importateur mondial de métaux de base. Par ailleurs, les investisseurs chinois ont vu leur pouvoir d'achat diminuer alors que le dollar grimpait, rendant l'achat de métaux sur le marché mondial plus coûteux pour les utilisateurs d'autres devises. «Le ton du marché reste dicté par le dollar: le billet vert a repris son souffle sur la semaine, ce qui a dopé les prix des métaux», ont fait observer les analystes. Le marché du cuivre a souffert plus tôt dans le mois de la résolution d'un conflit social dans la plus grande mine du monde, à Escondida au Chili. Les employés de la mine ont signé en fin de semaine précédente avec la compagnie, contrôlée par le géant anglo-australien BHP, un accord qui évite une grève, a annoncé la direction. Par contre le nickel n'a pas profité de la tendance haussière des autres métaux étant donné le peu de demande pour l'acier inoxydable», ont estimé les analystes. Si le nickel a profité récemment de spéculations sur sa demande pour la confection de batteries de véhicules électriques, l'essentiel de son utilisation reste la fabrication d'acier inoxydable. Sur le marché des métaux de Londres (LME), la tonne de cuivre pour livraison dans trois mois s'échangeait à 6.084 dollars vendredi à 14H20 GMT, contre 5.919 dollars le vendredi. L'aluminium valait 2.099 dollars la tonne, contre 2.031,50 dollars. Le plomb valait 2.101 dollars la tonne, contre 2.001,50 dollars. L'étain valait 19.200 dollars la tonne, contre 18.730 dollars. Le nickel valait 13.365 dollars la tonne, contre 13.415 dollars. Le zinc valait 2.533,50 dollars la tonne, contre 2.361,50 dollars.