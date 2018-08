Dans un parc industriel de vÃ©hicules Ã  Ã©nergie nouvelle : Changan investira 1,49 milliard de dollars

Changan Automobile Co. Ltd. a annoncé vendredi son projet d'investir 10,2 milliards de yuans (environ 1,49 milliards de dollars) dans un parc industriel de véhicules à énergie nouvelle à Chongqing, ville du sud-ouest de la Chine. À l'occasion du premier Salon Smart China qui se déroule actuellement, Changan Automobile a déclaré que ce parc situé dans la Nouvelle Zone de Liangjiang serait une chaîne industrielle complète pour la recherche et le développement, la production et les ventes. Une usine de pièces automobiles de Changan, une joint-venture de véhicules à énergie nouvelle de ce constructeur et d'autres fournisseurs de pièces automobiles s'y établiront. Une fois achevé, le parc produira 500.000 ensembles de pièces pour véhicules à énergie nouvelle, avec une valeur de production annuelle de plus de 40 milliards de yuans. Changan Automobile a annoncé un recentrage sur les véhicules à énergie nouvelle pour sa future croissance. Le constructeur a annoncé en octobre 2017 qu'il arrêterait de vendre des voitures à essence en 2025. L'année dernière, ses ventes de véhicules à énergie nouvelle ont progressé de 180% pour atteindre 61.000 unités.