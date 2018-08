Plan dâ€™aide europÃ©en Ã  lâ€™Iran : Critiques de Washington

Un plan d'aide à l'Iran annoncé par l'Union européenne ne fait qu'envoyer «le mauvais message» et aide le régime de Téhéran à «négliger les besoins de sa population», a accusé Washington. Cette série de mesures en faveur de l'Iran, annoncée jeudi, vise à «soutenir le développement économique et social durable en République islamique d'Iran», selon la Commission européenne. Ce plan «envoie le mauvais message au mauvais moment», a jugé dans un communiqué le représentant spécial des États-Unis pour l'Iran, Brian Hook. Ces «aides extérieures de la part du contribuable européen perpétuent la capacité du régime à négliger les besoins de sa population», a-t-il ajouté. «Les États-Unis et l'Union européenne devraient travailler ensemble pour trouver des solutions durables qui soutiennent véritablement le peuple iranien et mettent fin aux menaces du régime à la stabilité régionale et mondiale», a-t-il conclu. La Commission européenne avait annoncé jeudi avoir «adopté une première série de projets pour un montant de 18 millions d'euros, dont 8 millions d'euros en faveur du secteur privé» en Iran. «Les projets adoptés (...) sont les premiers d'un ensemble de mesures plus vastes de 50 millions d'euros en faveur de l'Iran visant à assister le pays à faire face aux principaux défis économiques et sociaux», a précisé la Commission dans un communiqué. Après son retrait unilatéral de l'accord nucléaire conclu en 2015 entre Téhéran et les grandes puissances, Washington a rétabli début août une première série de sanctions contre Téhéran et lancé un avertissement aux pays qui persisteraient à commercer avec l'Iran.