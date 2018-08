OMD/ Un guide pour la reconnaissance mutuelle des OEA : Transparence et prÃ©visibilitÃ©

Le Guide de l'auditeur et le Guide stratégique pour la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés (OEA), à travers le monde, deux nouveaux documents clés, adoptés par l'organisation mondiale des Douanes, et qui sont censés fournir «des conseils détaillés pour une mise en œuvre efficace et harmonisée des programmes d'opérateurs économiques agréés et des accords de reconnaissance mutuelle qui accompagnent souvent les programmes. Le «Guide de l'auditeur OEA» tend à consolider les capacités des administrations des douanes à travers un accompagnement du processus de validation des OEA, notamment en matière de «validation des dispositions relatives à la sécurité et aux politiques de gestion». Le guide en question est également censé permettre au secteur privé de mieux assimiler le processus et de s'y préparer. Ce document de référence «apporte ainsi une plus grande transparence dans le processus de certification et davantage de prévisibilité quant au résultat de l'audit». Par conséquent, il permettra de «renforcer la confiance entre les douanes et les opérateurs économiques». Sur un autre registre, le guide, par sa conception, devrait également aider à «harmoniser les programmes OEA dans le monde entier, facilitant ainsi la négociation des accords de reconnaissance mutuelle». Par ailleurs, le «Guide stratégique pour la reconnaissance mutuelle des OEA «vise à aider les administrations des douanes à élaborer des accords de reconnaissance mutuelle, à les négocier et à les mettre en œuvre».

Dans cette optique, il concourt à la promotion «d'une démarche stratégique globale quant aux ARM, établissant une vision claire et une feuille de route répertoriant les activités à entreprendre pour atteindre les objectifs en termes de planification, de négociation et de mise en œuvre des ARM avec les administrations des douanes partenaires». Il assure, dans ce sens, les facteurs et éléments essentiels à la réussite de la négociation et de la mise en œuvre des accords. En outre, le Guide stratégique favorise l'option d'une négociation des ARM au niveau régional ou plurilatéral, ce qui permettrait d'éviter la nécessité de négocier de nombreux accords au niveau bilatéral et les coûts administratifs générés par un telle démarche.

Pour le cas de notre pays, les conditions et modalités d'accès au statut d'opérateur économique agréé en douane sont définies dans le décret exécutif 12-93 du 1er mars 2012, qui précise que le statut d'OEA est accordé à tout opérateur économique établi en Algérie, personne physique ou morale, exerçant des activités d'importation ou d'exportation et intervenant dans les domaines de production de biens ou de services. Toutefois, l'accès à ce statut demeure conditionné par la régularité du concerné vis-à-vis du fisc et de l'administration douanière.

D. Akila