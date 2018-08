Opep : Respect des engagements

Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi et sur la semaine, les investisseurs s'inquiétant toujours des conséquences des sanctions iraniennes sur le marché mondial de l’or noir.

À Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en octobre a gagné 1,09 dollar par rapport à sa clôture de la veille pour terminer à 75,82 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE). Il enregistre une progression de 5% par rapport à vendredi dernier, sa première hausse hebdomadaire en un mois. Sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance s'est apprécié de 89 cents pour clôturer à 68,72 dollars.

Sur la semaine, il a aussi pris plus de 5%, ce qui représente sa première hausse hebdomadaire en deux mois. Quant au prix du panier de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), composé de 15 catégories de brut, il s'est établi à 73,01 dollars le baril jeudi, contre 71,75 dollars le jour précédent, a indiqué l'Organisation vendredi sur son site web.

Les prix du pétrole montaient à nouveau vendredi en cours d'échanges européens. «L'Iran est le troisième plus grand producteur de l'Opep, et sa production pourrait reculer d'entre 2,5 et un million de barils par jour», selon les analystes du marché pétrolier. La semaine prochaine, certains des membres de l'Opep, ainsi que des représentants de leurs partenaires, qui contrôlent leurs extractions depuis début 2017 pour éviter un surplus de l'offre, se réuniront à Alger. Le ministre iranien de l'Énergie sera convié à cette réunion, alors que Téhéran accuse ses partenaires saoudiens et russes de le pénaliser en augmentant leurs productions respectives. Cette 10e réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord de réduction de la production pétrolière des pays de l’OPEP et non-OPEP (JMMC) coïncidera avec le second anniversaire de «l’accord historique d’Alger» tenu en 2016, et ayant permis de jeter les bases d’une nouvelle cohésion au sein de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et de relancer les prix du pétrole, surtout qu’il n’y a pas eu de changement majeur lors de la réunion du 22 juin 2018, durant laquelle il a été seulement convenu de répartir les quantités non produites par certains pays, tels le Venezuela ou la Libye, entre les autres pays membres, dont l’Algérie, qui pourra produire 26 000 barils en plus de son quota. «C'est une réunion informelle, ce n'est pas une réunion de prise de décisions. La tenue de la rencontre a été proposée par le Qatar en juin pour permettre aux membres de l'Opep de se concerter et d'échanger leurs points de vues», a déclaré M. Barkindo, ajoutant que «plusieurs réunions bilatérales entre les membres de l'Opep auront également lieu».

Tout porte à croire, donc, que les participants à cette réunion espèrent parvenir à s’entendre sur un certain nombre de questions à même d’améliorer au sein du cartel, dans une conjoncture politico-économique mondiale, le moins qu’on puisse dire, très difficile et surtout favoriser les rapprochements entre les vues, souvent divergentes, des États. Le marché pétrolier est caractérisé par les fluctuations des prix. Pour le moment, les pays de l’Opep respectent leurs engagements autant que leurs ressources le leur permettent.

Les investisseurs restent très sensibles à toute évolution dans les négociations entre les États-Unis et la Chine. Par ailleurs, l'Arabie saoudite a annoncé jeudi être toujours engagée à mettre en Bourse le géant pétrolier public Aramco. Les places financières de Londres, New York et Hong Kong espèrent toutes recevoir une partie du gâteau de cette entrée en Bourse tant attendue. Mais, selon de nombreux experts, des doutes planent qu'Aramco puisse arriver à être évaluée à 2.000 milliards de dollars comme le souhaite le prince héritier.

Farid B.