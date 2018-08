Accidents domestiques durant l'AÃ¯d : Plus de 180 personnes blessÃ©es Ã  Oran

Plus de 180 personnes ont été soignées au Centre hospitalo-universitaire d'Oran (CHUO) suite à des blessures ou des troubles respiratoires survenus durant les deux journées de l'Aïd El-Adha, a-t-on appris du chargé de la communication de cet établissement de santé. La mauvaise manipulation d'outils tranchants a causé des blessures à 130 adultes et 2 enfants qui ont été pris en charge au niveau des services compétents du CHUO, a précisé Kamel Babou. La plupart des accidents domestiques durant l'Aïd El-Adha sont dus aux mauvaises manipulations d'outils tranchants (couteau et hache notamment, intervenant dans l'abattage, le dépeçage et la découpe de l'agneau, a-t-il expliqué. La gravité des blessures de 9 autres patients a nécessité leur admission au service des urgences chirurgicales, a indiqué M. Babou, signalant que les lésions corporelles sont localisées notamment aux mains et aux pieds. En outre, une quarantaine de personnes présentant des troubles respiratoires dus à l'inhalation de fumée de cuisson ont été admises aux urgences de pneumologie, a fait savoir le chargé de communication du CHUO.