Constantine : 36 hectares de rÃ©coltes cÃ©rÃ©aliÃ¨res en fumÃ©e ces derniÃ¨res 48 heures

Pas moins de 36 hectares de récoltes céréalières et de 87 arbres fruitiers sont partis en fumée dans divers incendies enregistrés durant les dernières 48 heures dans plusieurs communes de la wilaya de Constantine, a-t-on appris samedi auprès de la protection civile. Ces incendies ont été signalés dans sept communes de la wilaya en l’occurrence les régions d’Ain Abid, Zighoud Youcef, Didouche Mourad, Ain Smara, Ibn Ziad, Hamma Bouziane et El Khroub, a précisé la cellule de l’information et de la communication de ce corps constitué. La même source a également indiqué que plus de 2 hectares de broussailles et 245 bottes de foin ont été la proie des flammes durant la même période, soulignant que l’intervention rapide des éléments de la protection civile des différentes unités principales et secondaires a permis de préserver des flammes 95,5 hectares de récoltes céréalières, 40 arbres fruitiers, 8 serres et de plusieurs habitations et surfaces forestières.