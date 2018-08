Gaspillage de lâ€™Eau : une activitÃ©... courante

L'eau est source de vie. Chaque minute, cinq personnes meurent parce qu'elles n'ont pas accès au précieux liquide.

En fait, l'or bleu reste parmi les ressources nobles mais également les plus menacées par l'amenuisement et la raréfaction, en raison de la croissance démographique, à l'échelle planétaire qui augmente les besoins journaliers, en la matière, au moment où les potentialités hydriques battent de l'aile, du fait de la surexploitation de l'eau, d'une part et la pollution qui cause un lourd préjudice, à cette denrée rarissime et non renouvelable, de l’autre. L'eau est ainsi, devenue un enjeu stratégique, à la fois, social, économique et même politique.

L'Algérie qui a connue, des déficits en la matière, par le passé, a gagné le pari, de la bataille d’eau à travers des investissements colossaux, ces dernières pour le développement de la ressource tant au plan de la production que de la distribution et l’acheminement de cette dernière aux foyers. Il faut dire que le ratio journalier d’eau a connu, une nette amélioration, à la faveur de la stratégie du secteur qui s’articule sur la lutte contre les disparités entre régions, en matière d’alimentation en eau potable des populations.

En fait, cette «percée», venue, à point nommé, démocratiser l’accès à l’eau, a été à l’origine de l’émergence de comportements négatifs, de surexploitation, voire carrément de gaspillage de la ressource. Ce fléau, malheureusement, est entré dans nos mœurs et les exemples ne manquent pas de nos jours. Durant les deux jours de l’Aïd El Adha et au moment où les robinets de certains quartiers d’Alger sont à sec, d’autres se permettent la «grande» toilette des véhicules, de la chaussée, des balcons, des terrasses et autres. En effet, l’insouciance, ce mal enraciné, refait, chaque fois, surface, à travers des attitudes incompréhensives de certaines personnes pour qui, le mot rationalité dans la consommation du précieux liquide ne fait pas partie de leur lexique, encore moins, de leurs priorités. Pourtant, le constat est bel et bien établi. L’Algérie est confrontée, en raison de sa situation géographique, à la sécheresse.

Mais beaucoup semblent, ignorer ce détail, tous les jours que Dieu fait, tournant le dos, ainsi, aux multiples campagnes de sensibilisation des pouvoirs publics pour économiser l’eau. Les mauvaises habitudes, c’est un fait, ont la peau très dure.

Samia D.