Grand angle : Erreur sur un peuple

L'annulation par l'administration Trump de plus de 200 millions de dollars d'aide aux Palestiniens est assurément une autre mauvaise décision prise par le 45e président américain . Elle est qualifiée par les Palestiniens comme étant «anti-paix». « Cette administration est en train de démanteler des décennies de vision et d'engagement américains en Palestine. Après El-Qods et l'UNRWA (l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens), ceci ne fait que confirmer l'abandon de la solution à deux Etats et l'adhésion complète à l'agenda anti-paix de Netanyahu», affirme-t-on côté palestinien. Car en voulant forcer la main aux Palestiniens et les amener à accepter sa vision ( ?) pour le règlement du conflit palestino-israélien, Trump ne fait au final qu’éloigner toute perspective d’une solution souhaitée par la communauté internationale et qui rend un tant soit peu justice au peuple palestinien spolié de ses terres. Car, faut-il le souligner, en acceptant le projet de la création de deux Etats, ce sont en vérité les Palestiniens qui ont fait une concession de plus aux Israéliens. Ainsi en acceptant cette solution, ils ont voulu démontrer leur volonté de mettre un terme à un conflit qui n’a que trop duré et dont la principale victime n’est autre que la population palestinienne. Mais à trop croire que les Palestiniens sont disposés à tout accepter, le président américain a franchi la ligne rouge que les Palestiniens s’étaient fixés et par voie de conséquence, il les a poussé dans leurs derniers retranchements.

Pourtant il aurait dû comprendre qu’il y a erreur sur un peuple et sur sa détermination à aller au bout de sa lutte légitime. Il ne s’agit pas dans ce cas d’une transaction commerciale où le plus filou l’emportera. Mais du destin d’un peuple qui revendique ses droits et le plus élémentaire d’entre eux celui de la vie. Le gel des relations entre Washington et l'Autorité palestinienne depuis l'annonce par Donald Trump, fin 2017, de sa reconnaissance unilatérale d’El-Qods comme capitale d'Israël en est la preuve. Washington «recourt à un chantage minable comme outil politique. Le peuple palestinien ne se laissera pas intimidé et ne cédera pas à la contrainte. Les droits du peuple palestinien ne sont pas à vendre», a réagi dans un communiqué Hanane Achraoui, membre du Conseil exécutif de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP). Et à un autre membre de cette organisation de renchérir en déclarant que «Faire de l'aide humanitaire et au développement un outil de chantage politique ne fonctionne pas».

Nadia K.