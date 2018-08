Zimbabwe : Le chef de lâ€™opposition se considÃ¨re comme le chef Â« lÃ©gitime Â» du pays

Le chef de l'opposition zimbabwéenne, Nelson Chamisa, a répété hier qu'il se considérait comme le dirigeant «légitime» du pays, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle confirmant la victoire du président sortant Emmerson Mnangagwa. «Je me considère légitimement comme le dirigeant du Zimbabwe», a déclaré M. Chamisa, lors d'une conférence de presse au siège de son parti, le Mouvement pour un changement démocratique (MDC), dans la capitale Harare. «Nous avons remporté une claire majorité», a-t-il insisté, en estimant avoir récolté 2,6 millions de suffrages, contre 2 millions seulement à son adversaire. Vendredi, la plus haute instance judiciaire du pays a rejeté «en l'absence de preuves» la requête en annulation de l'élection présidentielle du 30 juillet déposée par le MDC, qui arguait d'une série de fraudes et d'irrégularités.

Cette décision a confirmé la victoire de M. Mnangagwa, crédité de 50,8% des suffrages, contre 44,3% à M. Chamisa. Arrivé au pouvoir dans la foulée de la chute de Robert Mugabe en novembre, Emmerson Mnangagwa, bientôt 76 ans, doit être officiellement investi, lors d'une cérémonie dimanche. «Un jugement a été rendu mais, en ce qui nous concerne, nous avons une opinion contraire de celle exprimée par la Cour constitutionnelle (...) cette investiture ne résout pas la question de la légitimité» du chef de l'État, a estimé M. Chamisa.