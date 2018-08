3e congrÃ¨s des Ã©tudiants sahraouis : Pour la libÃ©ration de la derniÃ¨re colonie en Afrique

Les représentants des délégations prenant part au 3e congrès de l'Union des étudiants de «Saguia El Hamra y Rio de Oro» ont affirmé, hier à Dakhla (camps des réfugiés sahraouis), leur soutien absolu au droit du peuple sahraoui à l'indépendance.

Les participants ont convenu de la nécessité d'élargir l'élan de solidarité et d'exploiter toutes les tribunes pour parvenir rapidement à une solution juste à la cause sahraouie et mettre un terme aux souffrances du peuple sahraoui qui durent depuis 42 ans, ont-ils déclaré à l'APS, lors du congrès dédié au chahid Belahi Souidi Mohamed Ahmada, organisé sur le thème «Les étudiants sahraouis... poursuite des efforts pour remporter la bataille de la libération et de l'édification». Le représentant de l'Union nationale de la jeunesse algérienne (UNJA), Abdellah Chatti, a mis en exergue la position constante de l'État algérien en faveur du droit juste du peuple sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance, se disant fier de prendre part à ce congrès qui dénote de la solidité des liens fraternels qui lient la jeunesse algérienne et l'Union des étudiants sahraouis». «Cet évènement se veut un message au monde entier dans lequel nous exprimons le soutien de l'UNJA à la cause sahraouie que nous considérons comme une référence de lutte contre le colonialisme en Afrique», a-t-il affirmé. Pour sa part, le représentant de la délégation cubaine, Alejandro Gonzalez, a exprimé le soutien de son pays à la lutte légitime du peuple sahraoui pour l'indépendance. La secrétaire générale de l'Union indépendante des étudiants mauritaniens, Souma Abdellah, a appelé les étudiants mauritaniens au «soutien du droit des Sahraouis à l'autodétermination et à l'indépendance», soulignant l'importance du «renforcement des relations et de l'échange d'expériences pour atteindre ce noble objectif». Les travaux du 3e congrès de l'Union des étudiants de «Saguia El Hamra y Rio de Oro» ont débuté vendredi à Dakhla (camps des réfugiés sahraouis) en présence du président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, et de membres du gouvernement et de l'Assemblée nationale sahraouie.

Le congrès vise la mise en place d'une stratégie d'action de l'union pour les quatre années à venir et l'élection de la direction de l'union (secrétaire général et membres du bureau exécutif). Une conférence internationale de solidarité avec les étudiants sahraouis a été programmée en marge des travaux du congrès outre des réunions avec des responsables sahraouis, ont indiqué les organisateurs. Plus de 500 délégués représentant l'organisation estudiantine sahraouie dont une délégation des terres occupées et plus de 150 participants représentant des organisations estudiantines internationales prennent part à cette rencontre, rappelle-t-on.