Piscine du stade Bouzidi : MÃ©tamorphose

La piscine du stade Bouzidi- Messaoud, qui se trouve au centre de Bordj Bou-Arréridj, est l’incarnation du renouveau qui a touché le secteur de la jeunesse et des sports, en particulier, et la wilaya en général, grâce à l’investissement. La piscine qui date de l’époque coloniale n’est plus la même, pas seulement après sa couverture. L’absence de services comme la douche, le manque d’entretien et le désordre qui la caractérisaient ont disparu. Ceux qui la fréquentaient les années passées auraient du mal à la reconnaître tant elle a changé complètement. Le bassin couvert désormais est propre tout comme l’eau qu’il contient traitée quotidiennement. Des douches et même une réception ont été ajoutées, pour améliorer l’accueil des baigneurs qui se retrouvent pris en charge de l’entrée, avec un hall d’attente, à la baignade surveillée par des maîtres nageurs qualifiés. D’ailleurs, l’image de la piscine débute à la façade de la structure qui n’est plus repoussante comme avant, avec la vision des enfants agglutinés devant la porte, mais accueillante, grâce à la pancarte qui invite les citoyens à s’y inscrire en leur proposant les services proposés par l’administration de la piscine.

À propos de services, outre l’école de natation qui est déjà fonctionnelle, la même administration qui gère la structure dans le cadre de la concession a programmé l’ouverture d’une cafétéria et d’une pizzeria. Notons que la piscine qui a ouvert ses portes le 5 du mois en cours, à l’occasion de la fête de l’indépendance et de la jeunesse, a rencontré un succès important auprès de la population attirée par la propreté des lieux et du sérieux de l’administration dirigée d’une main de maître par le gérant, M. Saadane Dib, qui a mis son argent et son expérience pour donner aux jeunes de la wilaya une piscine de qualité. L’affluence a été telle, que des abonnements ont été adoptés pour offrir des prix étudiés et limiter l’accès, pour ne pas altérer la fréquentation et partant les conditions de baignade.

«Je ne vais pas sacrifier les services proposés pour gagner plus d’argent», nous dit M. Dib, intraitable également pour ce qui est de l’organisation et de la propreté.

«Nous avons engagé un investissement dans la durée. Nous voulons que les baigneurs apprécient la situation», conclut-il.

F. D.