Vacances Ã  Bordj Bou-ArrÃ©ridj : Ã  lâ€™assaut des piscines

La wilaya de Bordj Bou-Arréridj a enregistré, cette année, la mise en service de 5 piscines, dont celle du complexe du 20-Août qui a été réhabilitée. Ces structures, qui s’ajoutent aux trois qui ont ouvert leurs portes à El-Oued et à Bir Kasdali, permettent d’améliorer l’accueil du public avide de baignade.

Mais le manque reste flagrant que tentent de colmater les efforts du secteur de la jeunesse et des sports par des piscines mobiles, des excursions et des colonies de vacances. L’été est plus frais cette année dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj. Ce rafraîchissement n’est pas dû au climat qui n’a pas changé avec des journées aussi chaudes que sèches. Mais les habitants de cette wilaya de l’intérieur du pays, et plus particulièrement ceux du chef-lieu, ont senti un air humide qui n’a pas manqué de leur faire plaisir. Ce qu’ils n’ont pas vécu depuis des années. Cet air accompagné d’un bain a été acquis grâce aux nouveaux bassins qui ont ouvert dans la wilaya. La ville de Bordj Bou-Arréridj, qui ne comptait que 2 piscines, fermées du reste pendant longtemps, à savoir celles du 20-Août 1955 et de l’hôtel privé Le Targui, a connu cette année une nouveauté dans ce domaine, avec la réhabilitation des premières structures et l’ouverture de trois autres. Les 5 bassins fonctionnels désormais aux quatre coins de la commune ont permis à toutes les catégories de la société, pas seulement les enfants, de s’adonner à la pratique de la natation.

Comme beaucoup d’enfants ne savent pas nager à cause du manque que la wilaya a connu sur ce plan, les piscines ont ouvert des écoles pour leur apprendre ce sport qui allie divertissement et éducation physique. Ces structures sont devenues cet été la destination préférée des habitants, d’autant qu’une amélioration de la qualité du service a été constatée. Non seulement l’augmentation du nombre des bassins a diminué la pression sur ces derniers, favorisant une pratique normale pour les baigneurs, mais les gérants ont déployé des efforts importants pour améliorer les structures, que ce soit en matière d’hygiène, de moyens et de sécurité. On se rappelle l’image navrante du bassin du complexe du 20-Août 1955 où les baigneurs se bousculaient dans l’eau. La piscine qui devait accueillir quelques centaines de pratiquants par mois était fréquentée par des milliers de personnes. La structure qui était sollicitée par toutes les composantes de la société ne fermait ses portes qu’à une heure tardive de la nuit. Cette surexploitation s’est ressentie sur les séances qui étaient de plus en plus courtes et surtout les équipements qui ont lâché plusieurs fois, nécessitant des opérations de réparation qui ont privé les personnes inscrites de poursuivre la pratique de ce sport. La dernière opération en date qui a touché le filtre de l’eau a duré plusieurs années, provoquant une disparition de cette pratique dans la ville, puisque la piscine de l’hôtel Tergui qui accueillait elle aussi des baigneurs a fermé ses portes. Les autorités ont arrêté un plan pour relancer le secteur et offrir aux habitants des espaces dont ils ont besoin, particulièrement en été. Elles ont d’abord inscrit des opérations de réalisation de quatre nouvelles piscines, dont une au chef-lieu. Les trois autres se trouvent à Ras El-Oued et à Bir Kasdali. Ras El-Oued, qui est la seconde agglomération de la wilaya en termes d’habitants, a bénéficié de 2 structures. Elles ont ensuite mis le paquet sur la réhabilitation des anciennes structures, comme le bassin de l’ancien stade Bouzidi qui a été accordé à un investisseur privé dans le cadre de la concession.



Des piscines mobiles pour les enfants



Elles ont enfin autorisé des opérateurs privés à lancer des projets de construction de piscines, comme celle située sur la route d’El-Anasser qui a ouvert cette année. Les trois actions ont porté leurs premiers fruits cet été, avec la mobilisation pour la première fois de l’histoire de la wilaya de 8 bassins, dont 5 au chef-lieu. Pour les habitants des autres localités qui ne peuvent se rendre dans ces structures qui sont payantes, il faut le rappeler, le secteur de la jeunesse et des sports a prévu des séances dans les bassins qu’il gère et surtout des piscines mobiles pour les enfants de ces localités.

Si, pour les premières, les baigneurs doivent se déplacer dans les moyens de transport du secteur pour se rendre dans les bassins à raison de 4 séances par jour pour chaque piscine, pour les secondes, la pratique se fait sur place. La formule qui a rencontré un succès fou l’année dernière a été reconduite et élargie cet été aux 34 communes sur instruction du wali de Bordj Bou-Arréridj qui a ordonné de mobiliser les écoles primaires pour accueillir les bassins dans les localités dépourvues de structures de jeunes. Grâce à ces espaces de 9 mètres sur 5, les enfants du nord, du sud, de l’est et de l’ouest de la wilaya peuvent barboter dans l’eau sans attendre un hypothétique projet qui peut mettre des décennies pour être concrétisé. Les services de la DJS, qui rappellent que ce genre de piscines peuvent accueillir jusqu’à 50 enfants à la fois, s’attendent à recevoir 2 millions de baigneurs dans ces espaces cette année, soit le double de 2017. Ce chiffre important pour une population de 700.000 habitants montre l’efficacité de l’action de l’État qui vise à améliorer les conditions de vie des citoyens, même pour le sport et le divertissement. Bien sûr, cela ne remplace pas le plaisir de se rendre en bord de mer qui offre des sensations plus fortes que la piscine, qu’elle soit mobile ou construite. Ce qui pousse beaucoup de familles à se préparer à cet événement en effectuant des réservations dans les wilayas côtières ; celles de Béjaïa et de Jijel restent les plus prisées, proximité oblige.



Des excursions à la côte



Certaines préfèrent même se rendre à l’étranger, et plus particulièrement en Tunisie. Mais cela reste tributaire des moyens qui conditionnent la décision de séjourner en bord de mer. Ceux qui ne peuvent pas se permettre ce genre de séjour, choisissent de se rendre dans une plage au moins une fois par semaine, à condition de posséder un moyen de transport. Ceux qui n’en ont a pas, peuvent toujours compter sur les transporteurs publics qui ont trouvé un filon. Chaque week-end, ils organisent des excursions pour les familles qui choisissent elles-mêmes la destination. C’est toujours ça de gagné pour des habitants qui peuvent, à raison de 400 à 600 dinars par personne, s’offrir une journée au bord de la mer. Pour les jeunes qui n’ont pas les moyens de se déplacer même pour cette somme, le secteur de la jeunesse et des sports a pesé encore une fois pour assister les démunis dans leur quête d’une sortie rafraîchissante en leur proposant quotidiennement des excursions à une plage de Boumerdès ou ils peuvent disposer de toutes les commodités nécessaires.

Chaque jour, 5 bus au moins quittent Bordj Bou-Arréridj chargés de jeunes désireux de passer un peu de bon temps sur la côte. Les bénéficiaires n’ont qu’à se rendre dans une des structures de jeunes pour être inscrits. Dix mille jeunes sont ainsi programmés pour profiter de ces allers et retours.

Pour les enfants, le même secteur a prévu des colonies de vacances, nous dit le premier responsable, M. Nouari Hamidi, qui a précisé que l’État n’a pas oublié les démunis quelle que soit leur résidence, avant de rappeler que toutes les communes de la wilaya sont concernées par cette opération.

Grâce au centre de vacances qui a été mis à la disposition du secteur, 250 enfants issus de la catégorie peuvent profiter des plaisirs de la mer, avec toutes les commodités nécessaires pour leur accueil.



Le renouveau



La première session a débuté en mi-juillet, a rappelé le directeur de la jeunesse et des sports, qui a indiqué que ce séjour sera suivi par d’autres jusqu’à la fin de l’été.

Grâce à cette initiative, les bénéficiaires qui ne voyaient la mer qu’à la télévision ne se sentiront ni diminués ni privés d’un besoin essentiel qui est le rafraîchissement.

Ces efforts louables et importants de l’État ne touchent pas malheureusement tous les enfants, même membres de cette catégorie. Le mouvement associatif doit s’impliquer encore plus pour offrir ces sorties aux jeunes de la wilaya qui ont besoin aussi de plus de piscines.

Que peut faire une dizaine de bassins pour une wilaya qui compte 34 communes et un nombre important de villages. Même le chef-lieu qui a longtemps souffert du manque de ce genre de structures nécessite plus de piscines pour une population de plus 100.000 habitants. Quand bien même plusieurs jeunes ont profité des nouvelles disponibilités, les membres des autres catégories ont besoin aussi de se rafraîchir. Des projets sont inscrits dans la commune et ailleurs.

Puissent-ils être livrés le plus tôt possible pour parler d’un renouveau réel du secteur qui peut valoir, outre le divertissement de la population, la découverte de champions dans le domaine de la natation.

Fouad Daoud