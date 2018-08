BÃ©char : SÃ©curitÃ© maximale

Poursuivant ses opérations de protection et de sécurisation des biens et des personnes, en étroite collaboration avec la Brigade Territoriale de la Gendarmerie Nationale et faisant suite à celles entreprises à Béni-Ounif et Abadla, les forces de sécurité de la sûreté de wilaya de Béchar ont organisé, à l’occasion des fêtes de l’Aïd El Adha, une vaste opération de contrôle au niveau de la ville de Béchar, au cours de laquelle ont été mis en œuvre toutes ses unités opérationnelles ainsi qu’un matériel des plus sophistiqués dans l’identification de personnes et des véhicules, à l’exemple du laboratoire mobile de la police scientifique.

C’est ainsi qu’il aura été procédé, à travers les différents points de contrôle érigés pour la circonstance, à l’identification de 238 individus et au contrôle de 170 véhicules, tous types confondus.

Cette combinaison des forces de sécurité de ces deux corps, dans le cadre de la lutte incessante menée contre la criminalité sous toutes ses formes, en milieu urbain, ne pourra que raffermir la confiance des citoyens envers les services de sécurité.

Ramdane Bezza