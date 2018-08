Protection civile : La fÃªte nâ€™a pas Ã©tÃ© de tout repos

Six personnes ont trouvé la mort et 21 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays, indique jeudi un bilan établi par les services de la Protection civile.

La wilaya de Bouira déplore le bilan le plus lourd avec le décès de 2 personnes alors que 4 autres ont été blessées, suite au renversement d’un véhicule léger survenu dans la commune de Boukram. Il y a lieu de rappeler que 12 personnes ont trouvé la mort et 7 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus durant les deux jours de l'Aïd El Adha. La veille de l’Aïd, 6 personnes avaient, par ailleurs, péri dans des accidents routiers, alors que 4 autres ont été blessées. Durant la même période, les secours de la Protection civile sont intervenus pour évacuer les corps de 2 personnes, mortes par noyade, dans des mares d'eau dans les wilayas de Naama et Ghardaïa.

Ce sont 46 personnes qui sont mortes et 1552 autres qui ont été blessées en une semaine (12-18 août) dans plusieurs accidents de la circulation enregistrés à travers le territoire national, a aussi indiqué la Protection civile.

«Durant la période du 12 au 18 août 2018, les unités d’interventions de la Protection civile ont enregistré 21169 appels de secours relatifs aux types d’interventions pour répondre aux appels de détresses émis par les citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuation sanitaire, extinction d’incendies et assistance diverses», a indiqué le communiqué, précisant que,2330 Interventions ont été effectuées suite à 1298 accidents de la circulation ayant causé le décès à 46 personnes et les blessures à 1552 blessés, traités et évacués vers les structures hospitalières».

Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya d’Illizi avec 07 personnes décédées et 05 autres blessées pris en charge puis évacuées vers les structures hospitalières suite à 03 accidents de la route, a ajouté la même source.

Concernant les incendies, les équipes de la Protection civile ont effectué 2479 interventions pour procéder à l'extinction de 1979 incendies urbains, industriels et autres. Par ailleurs, les unités de la protection civile ont réussi à effectuer durant la même période, 5103 interventions pour l’exécution de 4532 opérations d’assistance aux personnes en danger et opérations diverses.