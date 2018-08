Association nationale des commerÃ§ants et artisans : Un bilan satisfaisant

«Plus de 50.000 commerçants réquisitionnés par le ministère du Commerce à travers le territoire national ont assuré entre 90 et 100% la permanence de l'Aïd El Adha», a indiqué, hier, le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), Hadj Tahar Boulenouar. Dans une déclaration à El Moudjahid, il a souligné que son association à travers ses différents bureaux a enregistré également plus 60.000 commerçants qui ne sont pas concernés par la permanence, ont ouvert leur commerce pendant les deux jours de cette fête religieuse. Il dira dans ce sens que «la réussite de cette opération de permanence cette année est due essentiellement aux convocations qui ont été envoyées une semaine avant l’Aïd et leur sensibilisation sur les sanctions qui pourraient en découler du non-respect de cette permanence». Le président de l’ANCA a affiché à cette occasion sa pleine satisfaction quant à la réussite de cette opération de permanence, tout en saluant l’engagement et la mobilisation des commerçants pour assurer cette opération.

Il a ajouté, le fait que certaines communes n’ont pas affiché les lieux des commerçants mobilisés qui devaient assurer la permanence, des perturbations ont été enregistrées en conséquence au niveau de ces régions. A ce propos, notre interlocuteur a appelé les pouvoirs publics à prendre en considération ce point, et dorénavant afficher les lieux des commerçants pour faciliter la tâche aux citoyens.

Mettant l’accent sur la hausse vertigineuse des prix des fruits et légumes, M. Boulenouar a indiqué que «cette importante hausse est due à l’approvisionnement des marchés de gros qui n’est pas assuré» avant d’ajouter ensuite que «durant les jours à venir, les prix de ces produits de large consommation seront revue à la baisse». Il y a lieu de rappeler que le directeur du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère, Abderrahmane Benhazil a indiqué que 2,5% des 1,9 millions de commerçants formels activant en Algérie ont été mobilisés pour cette permanence, soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente. Les permanenciers ont été constitués de 5 506 boulangeries plus de 10% par rapport à 2017, 33 013 commerçants dans l'alimentation générale et fruits et légumes, 11 949 pour les activités diverses et 462 unités de production 136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d'eaux minérales, rappelle le même responsable. Pour ce qui est de l'obligation de reprise de l'activité juste après les deux jours de l'Aïd, conformément à la nouvelle disposition de la loi du 10 juin 2018 relative aux conditions d'exercices des activités commerciales, M. Benhazil a fait savoir que le degré du respect de cette mesure était en cours d'évaluation par sa direction. M. A. Z.