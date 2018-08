Suivi de la permanence durant lâ€™AÃ¯d-El-Adha : Un taux avoisinant les 100%

Fini le temps où l’on devait faire le parcours du combattant, le jour de l’Aïd, pour pouvoir acheter une baguette de pain ou tout autre produit de large consommation. Fini le temps des ravitaillements par peur du spectre d’une éventuelle pénurie pouvant survenir à l’occasion des fêtes religieuses.

Aujourd’hui et depuis quelques années déjà —depuis l’entrée en vigueur de la loi qui prévoit des sanctions à l’encontre des commerçants contrevenants— ce «calvaire» n’est plus que de l’histoire ancienne. Et pour preuve, le taux de suivi de la permanence observée par les plus de 50.000 commerçants réquisitionnés aux fins d’assurer la continuité de l’activité commerciale est de 99,88%, soit, près de 100%.

Ce chiffre annoncé, jeudi dernier, par le directeur du contrôle économique et de la répression des fraudes au niveau du ministère du Commerce est jugé —et à juste titre d’ailleurs— de «bilan très satisfaisant». En effet, dans une déclaration à l’APS, M. Abderrahmane Benhazil, a souligné qu’il s’agit là d’un «bilan très satisfaisant», a-t-il dit avant de saluer ces commerçants pour «leur engagement». Poursuivant ses propos, ce même responsable a fait savoir que «le nombre de commerçants réquisitionnés pour l’Aïd El Adha de cette année a presque doublé par rapport à l'Aïd de 2017. Ainsi, 2,5% des 1,9 million de commerçants formels activant en Algérie ont été mobilisés pour cette permanence, soit une hausse de 47% par rapport à l'année précédente. Les permanenciers ont été constitués de 5.506 boulangeries (+10% par rapport à 2017), 33.013 commerçants d'alimentation générale et fruits et légumes, 11.949 pour les activités diverses et 462 unités de production (136 laiteries, 283 minoteries et 43 unités de production d'eaux minérales), rappelle le même responsable. Afin de surveiller le respect du dispositif de la permanence, 2.219 agents de contrôle ont été mobilisés».



Des amendes de 30.000 à 200.000 DA pour les contrevenants



Selon cette même source et concernant l'obligation de reprise de l'activité juste après les deux jours de l'Aïd, conformément à la nouvelle disposition de la loi du 10 juin 2018, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, le directeur du contrôle économique et de la répression des fraudes au ministère du Commerce a révélé que «le degré du respect de cette mesure était en cours d'évaluation» par les services dont il assure la direction. Il convient de signaler dans ce contexte que selon les dispositions de la loi n° 18-08 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 modifiant et complétant la loi n° 04-08 du 27 Joumada ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales, et dans son article 41 bis, le non-respect de l’obligation de la permanence mais aussi des dispositions relatives aux congés et aux arrêts techniques pour maintenance, ainsi qu'aux reprises d’activités après les fêtes légales, est «puni par une amende de trente mille dinars à deux cents mille dinars». Actuellement, des cadres du ministère du Commerce sont «en train de réfléchir sur les moyens d'améliorer ce dispositif de permanence pour y intégrer les marchés de gros de fruits et légumes par exemple, dans l'objectif de servir le maximum de consommateurs», affirme M. Benhazil.



Taux de suivi de 99.25% à Alger



Au niveau de la capitale, le taux de suivi du programme des permanences a dépassé les 99.25%, sachant qu’ils étaient plus de 5.000 commerçants réquisitionnés pour assurer le service minimum en matière de produits de large consommation.

Cela dit, pour ce qui est de la disponibilité du pain au niveau des boulangeries d’Alger, le représentant de la Direction du commerce de la wilaya d'Alger, M. Dehar Layachi, notera qu’il existe au niveau de la capitale «661 boulangeries dont 513 unités ont été mobilisées, soit 77,61 %».

La baguette de pain était plutôt «disponible», notamment «avec le renforcement des boulangeries par 10 points de vente relevant de la boulangerie industrielle d'El Khroub (Constantine) qui a assuré l'approvisionnement, à travers les grandes places relevant des communes de Dar El Beida (en face l'APC), El Harrach (place centrale), Kouba (place de l'APC), Bab El Oued (place des Trois horloges), Alger-Centre (Grande poste), Sidi M'hamed (1er Mai face au siège de l'UGTA), Chéraga et El Biar (place Kennedy) et Birtouta (place de la commune)».

Il faut savoir enfin que «ces points de vente du pain resteront ouverts pendant 6 jours, du 20 au 25 août 2018, tel que convenu dans le contrat conclu entre la direction du commerce et la boulangerie industrielle d'El Khroub «, signale ce même responsable.

Synthèse de Soraya Guemmouri