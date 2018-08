Alimentation en eau potable : Mission accomplie pour lâ€™ADE

La consommation d’une journée s’est faite en 6 heures.



«Les perturbations en alimentation en eau potable ont commencé à être ressenties dès les premières heures de la journée du mardi passé. En effet durant le créneau horaire allant de 7 à 14 heures, et qui correspond aux heures du sacrifice, le niveau des réservoirs a baissé d’une manière drastique», a fait savoir le directeur général de l'Algérienne des Eaux (ADE)

S’exprimant lors d'une conférence de presse sur l’évaluation de l'alimentation en eau potable durant l'Aïd, tenue conjointement par des responsables des entreprises du secteur, M. Smain Amirouche a affirmé que la consommation domestique de l'eau potable a atteint son apogée le premier jour de l'Aïd El Adha expliquant, a ce propos, que la quantité journalière de 9 millions de mètres cubes d'eau distribuée au niveau national a été consommée en l'espace de 6 heures.

Afin de pallier cette situation, le DG de l’ADE a fait savoir que le volume global de 9 millions de mètres cubes, qui alimente en temps ordinaire les ménages, les hôtels, les administrations et les industriels a été utilisé à 80% par les ménages durant le premier jour l'Aïd «les quantités inutilisées par les établissements administratifs et les usines ont suffi à compenser cette surconsommation domestique lors de cette période exceptionnelle», a-t-il dit.

D’ailleurs, M. Amirouche a noté que l’Algérienne des eaux a commencé à augmenter sa production en eau depuis plus d’une dizaine de jours, les 80 stations de filtrage travailleront à une capacité maximale, a-t-il également indiqué après avoir informé de la mise en place de 400 citernes prêtes à intervenir en cas de manque d’eau dans certaines régions. «Globalement, l'eau était disponible et les stations de pompage et de dessalement ont fonctionné à leur pleine capacité, selon l’évaluation du directeur de l’ADE», a-t-il affirmé.



3.873 appels téléphoniques enregistrés par le centre d’appels d’urgence technique de SEAAL



Prenant à son tour la parole, le directeur d'exploitation de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL), M. Slimane Bounouh, a affirmé que les stocks des réservoirs d'eau à Alger et ses environs, qui étaient à leur plus haut niveau à 5 heures du matin, ont commencé à diminuer au fur et à mesure pour atteindre leur plus bas niveau vers midi. Il explique, d’ailleurs, que compte tenu de la pression de la demande et de la surcharge, l’arrivée de l’eau était lente, dans certaines maisons notamment celles situées dans les derniers étages des immeubles.

Face a cette situation M. Bounouh a indiqué que la SEAAL a mobilisé 29 camions-citernes notamment dans l'est d'Alger où le déficit en ressources hydriques est plus ressenti par rapport aux autres régions de la capitale. «Les communes d’Ain Taya, Bordj El Bahri, El Marsa, Dergana et Heraoua enregistre un manque plus important par rapport aux années précédentes, en raison des 15.000 nouveaux logements construits dans ces communes nous avons déployé des camions-citernes dans ces cités», a-t-il expliqué. M. Slimane Bounouh a rappelé qu’une «cellule de surveillance» a été mise en place dans le cadre du «dispositif spécial Aid El Adha», il révèle a ce propos que 3.873 appels téléphoniques enregistrés par le centre d’appel d’urgence technique et service clientèle de la SEAAL pendant les deux jours de l'Aïd, contre 4.146 durant l’Aïd de 2017.

«Grâce à ce service, les équipes techniques mobilisées par la SEAAL ont été réparties équitablement au niveau des communes qui ont connu des failles», a-t-il dit.

Par ailleurs, et en ce qui concerne la situation de certaines villes qui souffrent d’un déficit d’alimentation en eau potable, le directeur général de l'Algérienne des Eaux (ADE), M. Smain Amirouche, a souligné que les projets qui sont en cours de réalisation vont, certainement, parvenir à une alimentation quotidienne en eau potable à travers tout le territoire national.

Sarah A. Benali Cherif