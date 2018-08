Le phÃ©nomÃ¨ne est visible lors des fÃªtes : Quand lâ€™incivisme prend le dessus

Rachid Mimouni a décrit dans son magnifique Le fleuve détourné le paysage d'une ville défigurée par les détritus. La scène n'a rien d'imaginaire, c'est malheureusement le quotidien de nos villes et villages qui croulent sous les détritus. L'après l'Aïd El Adha a révélé, hélas, que l'incivisme prend toujours le dessus, malgré

les campagnes de sensibilisation lancées à travers les médias.

Jeter ses déchets est un geste indélicat et irrespectueux de l'environnement et dénote d’un manque évident de savoir-vivre, certains parmi nos concitoyens ont tendance à se débarrasser de leurs déchets ménagères n'importe où. A l’occasion de l'Aïd les peaux des moutons sacrifiés sont jetées n'importe où.

Sous une chaleur de plomb les mouches et insectes volent sans cesse au-dessus des ordures.

Depuis le week-end dernier les détritus s'amoncellent sur les trottoirs des villes, et ce malgré, le dispositif de collecte mis en place par les autorités publiques pour ramasser les immondices, et surtout pour les 3 à 4 millions de bêtes sacrifiées annuellement, la possibilité de récupérer, transformer et exporter l'équivalent de 20 millions de dollars annuels de cuir issu de ces peaux, selon les chiffres avancés.

Malheureusement, en raison de l'incivisme les citoyens ont contribué en se débarrassant des peaux de mouton à mettre hors des circuits de transformation cette matière première qui aurait constitué un trésor pour les fabricants locaux.

Après la joie de l'Aïd succèdent les sacs pleins d'ordures ménagères, en plus des peaux jetées dans les rues, idem pour les canaux à ciel ouvert servant, comme nous l'avons remarqué dans plusieurs quartiers, de dépotoir pour les carcasses de mouton en ces temps de chaleur, ce qui favorise le développement de maladies.



La propreté est synonyme de foi



Pour lutter contre l'incivisme et la saleté qui envahissent nos villes et villages, les autorités publiques ont pris certaines mesures, notamment le lancement du tri sélectif des déchets. Depuis quelques années, les habitants des grandes villes sont habitués à voir les bennes déclinées en trois couleurs : le vert pour les déchets ménagers organiques, le jaune pour les déchets recyclables tels que le carton, le plastique et le verre, et le transparent pour le pain, Voilà qui, en plus de la protection de l'environnement, contribue à un meilleur usage des ressources économiques.

Loin d'accuser le citoyen lambda d'excès d'incivisme, il a été constaté que des ordures jonchent les rues alors que des poubelles sont justes à côté dégageant une odeur qui devient pestilentielle. Les imams ne cessent d'appeler chaque musulman à être un modèle dans la société à travers ses actes au quotidien.

Faut-il expliquer la signification du slogan que nous lisons presque un peu partout : «La propreté est synonyme de foi». La foi c'est l'obligation pour chaque citoyen d'œuvrer à la cohabitation pacifique et à promouvoir le savoir-vivre autour de lui. En somme, tout est question de respect de règles de vie en société, mais surtout de respect de la nature.

Tahar Kaïdi