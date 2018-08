Collecte des peaux de mouton : OpÃ©ration rÃ©ussie

Un total de 130.000 peaux de mouton a été collecté dans la wilaya de Constantine durant les deux jours de l’Aïd-el-Adha, a indiqué, jeudi dernier à l’APS, le directeur local de l’industrie et des mines, Bachir Sahraoui.

La collecte représente 85% de l’objectif tracé par la direction de l’industrie et des mines, a précisé le même responsable détaillant que les mêmes services tablaient sur une collecte de l’ordre de 150.000 peaux des bêtes de sacrifice.

Il a dans le même sens ajouté que le résultat qualifié d’‘‘important’’ est ‘‘le fruit de l’implication des citoyens’’ sensibilisé à cette opération à travers une vaste campagne de proximité organisée en collaboration avec la direction des affaires religieuses, la radio locale et les assemblées populaires communales (APC). Pas moins de 279 points de collecte répartis sur l’ensemble des communes de la wilaya ont été désignés pour assurer le bon déroulement de cette campagne qui a été accueillie favorablement par l’ensemble des habitants de la wilaya, a affirmé M. Sahraoui. En matière de moyens humains et matériels, 212 agents et 59 camions des douze communes de la wilaya ont été mobilisés afin de garantir la réussite de cette opération, a révélé le même responsable.

La quantité des peaux recensée, a signalé la même source, a été acheminée vers trois points d’entreposage, en l’occurrence les centres d’enfouissement technique (CET) du 13e km menant vers la localité d’Ain Smara (sud-ouest de Constantine), celui de la commune d’Ibn Badis (sud-est de Constantine) ainsi que le centre de déchets inertes d’Ali Mendjeli relevant de commune d’El Khroub (sud de Constantine), a-t-on encore noté.



Opération réussie à Oran



Plus de 195.000 peaux de mouton ont été ramassés les jours de l'Aïd El Adha dans la wilaya d'Oran, soit plus de 1.700 tonnes, a-t-on appris du directeur de l’industrie et des mines, Abderrahim Khaldoune, qui a qualifié l’opération de «réussie». Dans une déclaration à l’APS, M. Khaldoune s’est félicité du bon déroulement de l’opération de collecte des peaux des mouton, où Oran figurait parmi les six wilayas pilotes, concernées par cette première expérience.

Parmi les peaux de moutons ramassés, 30% sont nettement exploitables pour les transformations, a-t-il fait savoir, précisant que ces unités ont été bien conservées suivant les consignes, notamment celle de salage. Six opérateurs ont été intégrés pour la transformation des peaux de moutons collectées, a-t-il ajouté. Le même responsable a relevé, à ce titre, l’importance de cette première expérience, notamment pour tirer les enseignements en prévision d'opérations futures, signalant la nécessité de doter le circuit de la collecte de matériels spécialisés, à l’instar des bennes spéciales et de machines pour l'extraction de la laine de la peau. Au passage, M. Khaldoune a salué l’effort des entreprises engagées dans cette opération et des services des communes, notamment de la commune d’El Kerma, qui a réalisé, selon lui, «de très bons résultats» grâce à la sensibilisation porte-à-porte, ainsi que l’important rôle des médias locaux.



Jijel : tous les moyens logistiques mobilisés



Pas moins de 85.133 peaux d’ovins ont été collectées dans la wilaya de Jijel durant les deux jours de l’Aïd El Adha, a indiqué le directeur local de l’industrie et des mines, Nadir Bouhila.

La Direction de l’industrie et des mines tablait sur une collecte avoisinant les 100.000 peaux de mouton, a précisé le même responsable qui a estimé que le résultat pouvait être «nettement meilleur», arguant que «le message n’a pas été bien transmis dans certaines communes de la wilaya» lors de la campagne de sensibilisation précédant cette opération, lancée en coordination avec les services des Affaires religieuses et des wafks et les assemblées populaires communales (APC).

S’agissant des moyens logistiques mobilisés, le même responsable a fait état de 175 points de collecte répartis à travers les 28 communes que compte la wilaya de Jijel, en plus de 102 camions de collecte.

Les peaux de moutons collectées ont été acheminées vers les deux tanneries de la wilaya de Jijel, a fait savoir M. Bouhila. Inscrite dans le cadre d’une campagne de collecte nationale initiée par le ministère de l’Industrie et des Mines visant la promotion de la filière cuir, l’opération pilote pour cette année a concerné six wilayas dont Alger, Oran, Constantine, Jijel et Sétif et devra être généralisée l’année prochaine sur l’ensemble des wilayas du pays.

