Habitudes alimentaires : Le sucre omniprÃ©sent

Il envahit le quotidien des citoyens, altère leurs habitudes alimentaires, favorise le diabète, mais rien ne semble «troubler» l'omniprésence du sucre tant il est vrai qu'il constitue le «meilleur ennemi» des consommateurs, notamment durant les rencontres festives. En dépit de sa dangerosité pour la santé publique, il n'en demeure pas moins qu'il fait partie des ingrédients les plus affectionnés par les consommateurs, faisant partie de la composition de nombreux produits alimentaires avec parfois des teneurs supérieures aux normes internationales. Mais quand bien même la sonnette d'alarme est tirée par différents acteurs de la santé publique, visant à réduire la consommation du sucre, de très nombreux Algériens «succombent» quotidiennement aux sodas, friandises et autres mets traditionnels intrinsèques à certaines circonstances, notamment en période estivale lors des fêtes de mariage, avec tous les effets néfastes sur la santé qui peuvent en résulter. Traditions obligent, les menus de fêtes sont souvent riches en aliments et plats très caloriques et à forte teneur en sucre, à l'instar de «Chbeh Sefra» (met sucré à base d'amandes), «R'fiss» (semoule broyée cuite à la vapeur et généreusement arrosée de beurre et de miel) ou encore le «Mchelouach» (lanières de pâtes finement coupées et arrosées de miel, de beurre et parsemées de noix).



Retour au repas traditionnel



Ayant marié son fils aîné à la mi-juillet dernier, Samia, 58 ans, confie à l'APS, avoir organisé un repas traditionnel typique de la région de Constantine, réputée pour certains de ses mets savoureux et sucrés, dont «l'indéboulonnable» «chekhchoukha» et «Chbeh Sefra» qui ont ravi les papilles de ses invités. Quant aux gâteaux accompagnant le café, Samia n'a pas dérogé à la règle, dit-elle, en préparant des makroud, de la baklawa, taminet louz et autres petits gâteaux à base de fruits secs, de miel et de noix, et ce, pour rester «fidèle» aux traditions de la région. Tout en reconnaissant la «richesse calorique» de tous ces mets et douceurs, associant sucre et matières grasses, Samia ne pouvait concevoir faire autrement, assure-t-elle, à cause du poids des coutumes et des traditions perpétuées de génération en génération et de «la sentence dénuée d'indulgence» de ses invités qui ne comprendraient pas une «entorse diététique» au menu.



Des mets sucrés consommés de manière occasionnelle



Plats incontournables des fêtes célébrées en grande pompe à Constantine, la consommation de ces mets traditionnels sucrés reste, toutefois, «occasionnelle», contrairement à certaines habitudes alimentaires régulières comme la consommation de boissons gazeuses et de jus, estime, pour sa part, Hanane Kadi, membre de la Société algérienne de nutrition (SAN), et affiliée au laboratoire alimentation, nutrition et santé (ALNUTS). «Il est difficile de convaincre les gens de modifier le menu de leurs fêtes, c'est carrément impensable, car ce sont des traditions profondément ancrées dans la société, outre le fait que les convives pourraient voir d'un mauvais œil le fait de manger différemment, voire léger, lors d'une fête de mariage», précise-t-elle à l'APS. Selon Mme Kadi, «c'est plutôt sur la consommation au quotidien qu'il faudrait agir par le biais d'une éducation sanitaire dès le plus jeune âge», mettant l'accent à cet effet sur l'important impact des boissons gazeuses sur les jeunes, lesquels restent «très influencés par les publicités vantant les vertus rafraichissantes de ces produits». Cette même source fait également état de l'importance de sensibiliser la population quant à la nécessité d'adopter une bonne hygiène de vie en conjuguant diversification alimentaire et activité physique régulière, tout en privilégiant l'eau aux sodas et aux jus, dont la teneur élevée en sucre est avérée.



Créer une « culture de consommation » saine et équilibrée



Il y a une année, des mesures d'urgence ont été lancées par les autorités pour réduire le taux de sucre, mais aussi de sel dans les produits alimentaires, et ce, à l'issue d'un colloque portant sur la diminution du sucre, du sel et des matières grasses dans les aliments, à l'origine de l'obésité, de pathologies cardiaques, d'hypertension artérielle et de problèmes bucco-dentaires. L'objectif de cette rencontre était de créer une «culture de consommation» saine et équilibrée, en apprenant notamment aux plus jeunes à manger moins de sel, moins de sucre et de matières grasses, ce qui, pour l'heure, est loin d'être acquis. Approchés, à ce sujet, de nombreux citoyens pointent la difficulté d'inculquer à leurs enfants certaines habitudes alimentaires saines à cause de l'influence qu'ils subissent à la crèche ou à l'école en voyant leurs camarades engloutir, au goûter à titre d'exemple, des barres chocolatées, des chips et des packs de jus. A ce propos, Mme Kadi relève l'importance d'organiser des «ateliers d'éducation sanitaire dans les écoles» et de cibler également les quartiers défavorisés où les conditions de vie rudes de nombreuses familles leur imposent des habitudes alimentaires précaires et néfastes pour la santé.

Il s'agit, selon elle, de faire prendre conscience à la population la nécessité d'agir sur leur alimentation journalière, afin de «garantir sa durabilité» et, partant, d'éviter de développer certaines pathologies chroniques comme le diabète. Un avis amplement partagé par la présidente de l'association Nahla d'information et de formation sur le diabète, Ouarda Bensegueni-Zebiri, qui affirme, dans une déclaration à l'APS, que le volet culture de consommation saine et équilibrée occupe «la première place dans le plan de travail de l'association».

«Depuis 2001, date de la création de l'association Nahla, nous œuvrons à inculquer aux diabétiques comme au large public une culture de consommation saine, sans privation, mais avec modération et activité physique», soutient-elle. Et d'ajouter : «Il est nécessaire d'adopter une alimentation journalière équilibrée pour se protéger contre le diabète et ses complications». A cet effet, en vue d'obtenir un bilan exhaustif relatif à l'incidence de la consommation du sucre sur l'augmentation du nombre de maladies non transmissibles durant ces dernières années, dont le diabète, l'APS a tenté de prendre attache à maintes reprises avec le service de prévention de la Direction de la santé de Constantine, mais toutes les tentatives entreprises sont restées lettres mortes.

Lydia Rahmani (APS)