Cas isolÃ©s de cholÃ©ra : La situation est Â« maÃ®trisÃ©e Â»

Le directeur de la prévention au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr Djamel Fourar, a annoncé,

jeudi à Alger, que les cas de choléra enregistrés dans quatre wilayas étaient des cas «isolés et limités à des familles», soutenant que la situation était «maîtrisée».

Lors d'une conférence de presse animée conjointement avec des cadres du ministère et le directeur général de l'Institut Pasteur pour donner des explications sur les cas de choléra dans les wilayas d'Alger, Blida, Tipasa et Bouira où 41 cas ont été enregistrés sur 88 cas suspects, le Dr Fourar a indiqué que ces cas étaient «isolés et limités à des familles», ajoutant que la situation était «maîtrisée». Le choléra est une infection contagieuse grave qui entraîne la mort, suite à des diarrhées aigües causées par le bacille Vibrio cholerae, qui se propage en l'absence d'hygiène ou suite à la consommation d'eau ou de fruits et légumes contaminés. Le bacille, qui vit entre un et sept jours, cause des diarrhées aigües entraînant une forte déshydratation du corps et autres complications au niveau du cœur, des poumons et des reins.



L’instauration d’un état d’urgence écartée



Le Dr Fourar a rassuré que la situation «n'est pas inquiétante et ne nécessite pas l'instauration d'un état d'urgence», appelant les citoyens au respect des règles d'hygiène, à savoir «bien se laver les mains, rincer les fruits et les légumes avant leur consommation et s'abstenir de rendre visite aux malades atteints de choléra dans les hôpitaux». Pour sa part, le directeur général de l'Institut Pasteur, le Dr Zoubir Harrath, a affirmé que les analyses bactériologiques effectuées par l'Institut sur des échantillons prélevés de personnes atteintes ont confirmé que l'épidémie du choléra s'est propagée en raison du non-respect des règles d'hygiène concernant la consommation de certains aliments, excluant une contamination liée à la consommation d'eau. Les analyses en cours au niveau de l'Institut Pasteur sur les aliments consommés par les familles atteintes de choléra «révèleront prochainement les causes réelles de cette épidémie», a-t-il ajouté. Le Dr Youcef Tarfani, sous-directeur au ministère de la Santé, a exposé les différents cas enregistrés au niveau des quatre wilayas, précisant que 6 cas ont été recensés à Ain Bessam (Bouira) dont trois confirmés, 50 cas à Blida dont 22 confirmés, 18 à Tipasa dont 11 confirmés, et 14 cas à Alger dont 5 confirmés. Le directeur de la santé de la wilaya d'Alger, le Dr Mohamed Miraoui, a révélé que 10 cas sur 14 admis à l'hôpital El Kettar ont quitté ce dernier, tandis que les quatre autres quitteront l'hôpital samedi. Le directeur de la santé de la wilaya de Blida, Ahmed Djemai, a annoncé que 12 cas sur 74 ont quitté l'hôpital de Boufarik, ajoutant que l'état de santé des autres malades «s'améliore progressivement» et ils devront quitter l'hôpital dans les prochains jours.



Bien se laver les mains



Par ailleurs, le Dr Kamel Ait Oubli, de l'Institut national de Santé publique (INSP), a mis l'accent sur l'importance du respect des mesures préventives préconisées par le ministère de la Santé tout au long de l'année, notamment avant la saison estivale, à savoir «bien se laver les mains avec de l'eau et du savon, garder les aliments cuits loin des aliments crus et les conserver à une température adéquate, tout en contrôlant leur date de péremption, veiller à organiser et à garder les puits fermés et ne pas jeter les ordures à proximité de ces derniers, boire une eau contrôlée ou veiller à la faire bouillir en ajoutant quelques gouttes de javel en cas de stockage».

Par ailleurs, le directeur de la Santé de la wilaya d'Alger, Mohamed Miraoui, a indiqué vendredi que «l'eau du robinet est potable et n'est pas à l'origine de l'épidémie du choléra». «L'eau du robinet est potable et n'a jamais été à l'origine du choléra», a affirmé M. Miraoui à l'APS, précisant que «la wilaya d'Alger n'est pas un foyer de cette épidémie transmise par des personnes ayant voyagé à Blida et Bouira». Rappelant que la wilaya d'Alger avait recensé 14 cas d'atteinte de choléra, dont 05 confirmés, le responsable a mis l'accent sur la nécessité de bien se laver les mains et de rincer les fruits et légumes avant leur consommation en ajoutant quelques gouttes de «javel» pour éviter toute éventuelle contamination. «La wilaya d'Alger et tous les services concernés sont mobilisés pour faire face à cette épidémie», a-t-il rassuré, mettant en avant la campagne de sensibilisation lancée, dans ce sens, en faveur des citoyens.