Le ministÃ¨re des Affaires religieuses lance lâ€™initiative : Un cartable pour un orphelin Ã  la rentrÃ©e scolaire

Le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a lancé l'initiative «le cartable de l'orphelin», en faveur des élèves orphelins et démunis, en prévision de la prochaine rentrée scolaire. Le ministère des Affaires religieuses a précisé, jeudi dans un communiqué, que cette initiative avait pour but «d'aider les catégories sociales qui sont dans le besoin et de consacrer le rôle religieux et social que notre secteur doit assumer notamment à travers le Fonds de la Zakat». Financée par ce Fonds, cette initiative est «supervisée par les conseils «Souboul El Khairat», relevant de la fondation des mosquées de chaque wilaya du pays, en coordination avec les services locaux concernés», a ajouté la même source. Dans ce cadre, le ministère a invité «les instances organisées de la société civile, les entreprises économiques et les bienfaiteurs à participer massivement à cette campagne nationale, pour aider un maximum d'orphelins et d'enfants démunis».



Formations au profit du personnel des cantines



Par ailleurs, un cycle de formation au profit du personnel des cantines scolaires de la wilaya de Tizi-Ouzou est en cours au niveau des établissements de la formation professionnelle, rapporte-t-on hier dans un communiqué émanant de la Direction locale de la formation professionnelle. Au nombre de 2022, scindés en deux groupes, les candidats à la formation sont formés au niveau de 19 établissements relevant de la formation professionnelle, encadrés par une quarantaine de formateurs relevant de la branche

Hôtellerie-Restauration-Tourisme», indique-t-on. Le contenu de la formation qui est dispensée depuis le 19 août est adapté aux différentes catégories du personnel lié au travail dans les cantines scolaires, gestionnaires, cuisiniers, agents de nettoyage et plongeurs, entre autres. S'agissant de la durée de la formation, elle est de «15 jours pour les chefs cuisiniers, cuisiniers, aides-cuisiniers, agents de cuisine, serveurs de salle, plongeurs et agents d’entretien», au nombre de 1.969 employés, alors que «pour les gérants de cantines scolaires», au nombre de 53, elle est de «10 jours», souligne-t-on de même source. La formation sera sanctionnée par la délivrance d’une attestation. A noter que la formation des personnels des cantines scolaires entre dans le cadre de la mise en œuvre de la convention-cadre signée entre les ministères de la Formation et de l’Enseignement professionnels et de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire.