El-Oued : 1.050 logements attribuÃ©s

Pas moins de 1.050 unités tous types de logements confondus ont été attribués à travers les communes de la wilaya d’El Oued, a-t-on appris jeudi des responsables du secteur de l’habitat. Ce quota de logements attribués à leurs bénéficiaires au cours de cette semaine est composé de 214 unités de type locatif public (LPL) réparties entre les deux communes de Debila et Trifaoui et 136 logements promotionnels aidés (LPA), selon la même source.

Il s’agit également de l’attribution de 500 lots de terrain à bâtir destinés à l’autoconstruction, en plus de 200 actes d’aides à l’habitat rural, dont cette formule d’habitat connaît un «grand» engouement des citoyens, vu la vocation rurale de cette région, a-t-on signalé. Le wali de la wilaya d’El Oued Abdelkader Bensaid avait affirmé que l’année 2018 sera celle du logement par «excellence» au regard du volume des quotas prévus pour l’attribution, tous types de logements confondus, en sus d’autres programmes d’habitat qui sont en cours de réalisation, dont les chantiers enregistrent des taux d’avancement «appréciables». Un quota de 1.858 unités de différents types de logements a été attribué durant le mois de juillet dernier dans cette wilaya, rappelle-t-on.