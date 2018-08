Mila : AmÃ©nagement urbain de 4 quartiers

Quatre quartiers de la commune Hamala, située au nord de Mila, ont bénéficié d’un projet d’aménagement urbain dont les travaux tirent à leur fin. Les travaux d’aménagement de ces quartiers sont «presque finis et seront réceptionnés juste après l’Aïd», selon les explications fournies au wali Ahmouda Ahmed Zeine Eddine qui inspectait ce projet à l’occasion de la célébration lundi de la Journée nationale du Moudjahid, dont la commémoration dans la wilaya de Mila a été tenue dans cette commune. Cette opération, qui s'inscrit dans le cadre des plans communaux de développement (PCD) au titre de l’année écoulée, a ciblé les quartiers Boumaza-Abdallah, Bahloul-Lakhdar, Madi-Mouloud et Namous-Sebti pour un investissement dépassant les 10,6 millions DA et un délai de 4 mois. Les autorités locales qui se sont recueillies à la mémoire des Chouhada ont procédé à la mise en service de l’éclairage public au profit de ces quartiers pour un coût de 14 millions DA.

A cette occasion, le wali a donné des instructions à l’effet d’accélérer la réalisation des projets inscrits dans le cadre des PCD de l’année en cours pour lesquels un budget de 52 millions DA a été alloué. Une annexe communale, baptisée au nom du défunt moudjahid Abdelaâli Tayeb, a été également inaugurée à l’agglomération secondaire Hammam Béni Haroun abritant 800 âmes. La célébration de la Journée nationale du Moudjahid a été une occasion pour baptiser le lycée de Hamala au nom du chahid Taher Bousmina et le quartier des 40 logements sociaux de mechta El Bour au nom de Salah Bousmina. Les autorités locales ont également rendu visite à cette occasion au moudjahid Makhlouf Biram et à la veuve du Chahid Hocine Yacoub, avant d’inaugurer une exposition sur la Journée du Moudjahid tenue à la bibliothèque communale.