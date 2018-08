Sur instruction du prÃ©sident de la RÃ©publique : Des locaux commerciaux pour les personnes aux besoins spÃ©cifiques

Sur «instructions» du Président de la République, plusieurs dizaines de personnes aux besoins spécifiques ont bénéficié de locaux commerciaux relevant de l'Office de promotion et de gestion immobilières (OPGI) de Bir Mourad-Raïs, Alger.

Une démarche qui s’inscrit dans la durée et dont la finalité est de permettre à cette catégorie de la population une «meilleure» intégration dans notre société. «Ce quota de locaux réservé aux personnes handicapées vient confirmer l’engagement pris par Abdelaziz Bouteflika qui accorde un intérêt particulier à cette frange de la société, notamment à travers la réunion de toutes les conditions nécessaires à son insertion sociale», s’est félicité le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, cité par l’APS. Abdelwahid Temmar, qui s’exprimait lors d’une cérémonie de remise des décisions d'attribution de ces locaux, organisée jeudi, en présence notamment de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a estimé que les personnes handicapées ont, elles aussi, le droit de bénéficier de ces commerces, à l’instar des autres citoyens. Il mettra à profit cette opportunité pour révéler le dernier recensement effectué par ses services jusqu'à juin dernier sur les commerces qui sont en attente de distribution. Ainsi, il a fait état de près de 12.236 locaux commerciaux non distribués dont 6.480 relèvent des OPGI, plus de 2.900 de l'AADL et 2.854 commerces appartenant à l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) chargée de la réalisation des logements promotionnels publics (LPP). «Lors des opérations de distribution qui vont être progressives, la priorité sera bien évidemment accordée aux services publics», a-t-il souligné. De son côté, Ghania Eddalia soutient que l’opération de distribution des locaux commerciaux au profit des personnes aux besoins spécifiques est menée dans le cadre d'une coordination «effective» entre les deux secteurs en matière d'insertion sociale des personnes handicapées et en leur «assurant» des postes de travail. «Tout comme le ministère de l’Habitat, notre département est armé d’une grande détermination et nous veillons à ce qu’un quota de commerces soit consacré à cette frange de la société», a affirmé la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, mettant en avant au passage les «facilitations» accordées par les deux secteurs quant à l’accès des personnes à mobilité réduite à «l'ensemble» du cadre de vie ordinaire. La cérémonie a été marquée par la remise de contrats de travail à des personnes handicapées ainsi que des attestations du meilleur locataire et du meilleur employé de cette catégorie à l'OPGI. Il y a lieu de rappeler que le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a instruit au début de ce mois d’août les OPGI à l’effet de réserver un quota de 10 à 20% des locaux commerciaux au profit des personnes handicapées.



Un quota de 20% pour les personnes handicapées



Il a adressé à ce sujet une instruction à leurs directeurs au niveau des 48 wilayas du pays pour aménager ces commerces de manière à ce qu’ils deviennent «accessibles» aux personnes aux besoins spécifiques. Temmar a même insisté sur le fait que l’attribution des locaux commerciaux destinés à cette frange de la société devrait «prendre en considération» l’état de santé et le handicap de chaque personne.

Suite à cette instruction, plusieurs Offices de promotion et de gestion immobilières ont entamé l’opération de vente des locaux dont les prix de vente ne devront pas dépasser les 100 millions de centimes pour des superficies de 10 et 15 mètres carrés. Pour y bénéficier, les personnes aux besoins spécifiques doivent présenter leur carte de handicapé et pourront choisir le local, sans passer par la mise en vente aux enchères, comme c’est le cas pour les autres citoyens.

S. A. M.