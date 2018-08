MDN : Saisie de 19 dÃ©tecteurs de mÃ©taux

Un détachement de l’ANP a saisi, le 22 août à In Guezzam (6e Région militaire), 19 détecteurs de métaux, 16 marteaux- piqueurs, 10 groupes électrogènes et 5 motocyclettes. Un autre détachement de l'ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi, dans le même contexte, à Ouargla (4e Région militaire), 34.000 unités de tabac, et 135 comprimés psychotropes à Batna (5e Région militaire).

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, lors d'opérations distinctes, 19 immigrants clandestins à Tlemcen et à Ghardaïa.



Reddition d’un terroriste aux autorités militaires à Tamanrasset



Un terroriste s'est rendu, le 23 août, aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s'agit du dénommé Kaddouri Abdeslam, dit «Dissi», qui avait rallié les groupes terroristes en 2013 en possession d'un fusil semi-automatique et d'un chargeur garni.



Six individus en possession d’armes à feu arrêtés à Tiaret et Tissemsilt



Des éléments de l’Armée nationale populaire ont arrêté à El-Oued/4e RM, un narcotrafiquant en possession de 5.400 cartouches de cigarettes, tandis que les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Tiaret et Tissemsilt/2e RM, six individus en possession de huit armes à feu et trois fusils de chasse. Dans le même contexte, d’autres détachements de l’ANP «ont saisi un véhicule et 7.073 litres de carburants à Souk Ahras, Tébessa et El- Tarf/5e RM. Par ailleurs, des Garde-côtes ont déjoué à Annaba/5e RM et Oran/2e RM une tentative d'émigration clandestine de 20 personnes à bord d’une embarcation artisanale.