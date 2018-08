M. GaÃ¯d Salah Ã  Blida : CompÃ©tence et mÃ©rite

Le Général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire, a présidé jeudi la cérémonie d’installation du nouveau Commandant de la 1re Région militaire à Blida, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

«Au nom de Son Excellence, le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, et conformément au Décret Présidentiel du 16 août 2018, le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-Major de l’ANP a présidé, jeudi matin, la cérémonie de passation de pouvoirs et l’installation officielle du Général-Major Ali Sidane dans les fonctions du Commandant de la 1re Région Militaire à Blida, en succession au Général-Major Habib Chentouf, mis à la retraite», précise la même source.

À l’entame de la visite et après la cérémonie d’accueil à l’entrée du siège de la Région, et par fidélité aux sacrifices de nos valeureux Chouhada et Moudjahidine de la Glorieuse Révolution de Libération, le Général de Corps d'Armée s'est recueilli à la mémoire du Chahid «Si M’hamed Bougara», dont le siège de la Région porte le nom, et «a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire, avant de réciter la Fatiha du Saint Coran sur son âme et sur celles des vaillants Chouhada».

Après l’approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le Général de Corps d’Armée a tenu une rencontre avec le Commandement et les cadres de la Région, et a prononcé une allocution dans laquelle il a rappelé «l’importance que revêt cette rencontre coïncidant avec la célébration, par le peuple algérien, de l’une des événements phare de notre glorieuse histoire, qui est le double anniversaire des Offensives du Nord-Constantinois le 20 Août 1955 et du Congrès de la Soummam le 20 Août 1956», réitérant à l’occasion que «la responsabilité est à la fois une lourde charge et un grand honneur, notamment quand il s’agit de diriger des hommes, nécessitant une stricte conformité avec les normes et les conditions qui régissent cette responsabilité».

«L’indice de la compétence et le critère du mérite sont le phare qui nous éclaire et nous guide tout au long du droit chemin que nous empruntons, qui vise l’ancrage du principe de passation des fonctions et des postes, à en faire une coutume militaire et une tradition à pérenniser, ouvrant ainsi les opportunités et motivant la ressource humaine, afin de valoriser son capital d’expériences et l’encourager à multiplier les efforts au service de l’ANP, qui poursuivra avec détermination, et grâce à l’aide d’Allah Le Tout-Puissant, le même parcours vers la rentabilisation optimale d’expérience et de professionnalisme de ses cadres partout où ils exercent, et continuera à mettre à profit les orientations clairvoyantes de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, afin de hisser nos Forces Armées aux plus hauts niveaux en termes d’acquisition de puissance et d’efficacité au combat en toutes conditions et circonstances», a-t-il souligné.

«Dans ce même contexte, nous avons fait en sorte que la sensibilisation et l’orientation s’inscrivent parmi les piliers les plus importants de notre approche de travail, et nous avons veillé en permanence et sans cesse à valoriser le travail laborieux, loyal et fructueux, car nous voulons que l’ensemble soit convaincu qu’Allah Le Tout-Puissant bénira le labeur de ceux qui œuvrent avec fidélité, couronnera leurs efforts de réussite, et leur donnera force et courage pour mener à bien leurs missions», a ajouté le Général de Corps d’Armée.

«Au service de ce noble principe, nous nous sommes engagés, en tant que Haut Commandement, à accorder toute l’attention et l’intérêt que ses fondements méritent, afin d’en faire une conduite professionnelle de haute importance dans la vie des personnels militaires de toutes les catégories, et un modèle ancré dans les esprits, que suivront nos jeunes partout où ils exercent, notamment ceux à qui incombe la charge de diriger des hommes, quel que soit le niveau de cette responsabilité», a-t-il encore relevé.

Le Général de Corps d’Armée «a salué le message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale adressé au peuple algérien à l’occasion de la Journée Nationale du Moudjahid, où il a mis en valeur les efforts de l’ANP et des différents corps de sécurité dans la préservation de la sécurité de l’Algérie et de son peuple», note le communiqué. «Je ne manquerai pas, à cette occasion, de saluer le message du Moudjahid, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale adressé au peuple algérien à l’occasion de la Journée nationale du Moudjahid, où il a mis en valeur les efforts des personnels de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et des forces de sécurité, qui se sacrifient, chaque jour, corps et âmes pour la préservation de la souveraineté et l’intégrité du territoire national, de la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens», a-t-il mentionné.

«Je saisis également cette même occasion pour faire rappeler notre jeunesse que l’indépendance dont nous jouissons aujourd’hui n’est guère le don de quiconque, mais plutôt le fruit des grands sacrifices consentis par nos valeureux Chouhada tout au long des années.

Cette indépendance constitue le prix qui nous rappelle, à chacun de ses anniversaires et des autres événements nationaux, à raviver les hauts faits de nos vaillants Chouhada auxquels nous devons tous nous incliner avec estime et recueillement devant leur mémoire et prier Allah pour leur réserver Paradis et Miséricorde.

Qu’ils demeurent, ainsi, l’exemple à suivre par tous les enfants de l’Algérie Indépendante qui doivent emprunter leur démarche marquée par la persévérance et le dévouement, et être leurs dignes héritiers», a-t-il souligné. M. Gaïd Salah «a ensuite suivi les interventions des personnels de la Région qui ont réaffirmé leur continuel et immuable engagement pour accomplir leurs missions avec toute la rigueur nécessaire et la détermination requise», conclut le MDN.

------------------////////////////////////////

M. Gaïd Salah en visite de travail aujourd’hui à la 2e Région militaire



Le Général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire , effectuera, à partir de aujourd’hui, une visite de travail à la 2e Région militaire à Oran, au cours de laquelle il «présidera, au premier jour de sa visite, au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d’installation du Général-major Souab Meftah, en qualité de Commandant de la 2e Région militaire, en remplacement du Général-major Bey Saïd, et supervisera, le lendemain, l'exécution d'un exercice de tir de missiles surface-surface au niveau de la façade maritime ouest».