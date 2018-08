Intoxication Ã  Blida : 1 mort et 65 personnes hospitalisÃ©es

Une personne est décédée, mercredi soir, à l’hôpital de Boufarik spécialisé dans les maladies infectieuses des suites d’une intoxication aiguë d’origine inconnue, au moment où 65 autres personnes accueillies au niveau du même établissement se trouvent sous contrôle médical pour les mêmes motifs, a-t-on appris, jeudi dernier, auprès du directeur de la santé par intérim. «Un malade de 46 ans, originaire de la commune de Bouàrfa et présentant les symptômes d’une intoxication aiguë (vomissements, diarrhée) a rendu l’âme en dépit de la prise en charge exceptionnelle dont il a bénéficié, et ce pour des raisons inconnues», a indiqué à l’APS, Rabah Belhadi, signalant être en attente des résultats des analyses concernant ce malade et tous les malades hospitalisés soufrant des mêmes symptômes (vomissements, diarrhée), qui devraient être annoncés par l’Institut Pasteur.

Le même responsable a fait part de l’affectation d’un bloc spécial pour ces 65 cas accueillis par l’hôpital de Boufarik, issus de trois wilayas, Blida (42 cas), Tipasa (18 cas) et Alger (5 cas) et bénéficiant tous des soins nécessaires. A noter que la wilaya de Blida a enregistré depuis le début du mois, deux cas d’intoxication, le premier représenté par l’atteinte de 445 habitants de la commune de Bouguerra (est de Blida) suite à la consommation d’une eau contenant des bactéries «coliformes» qualifiées à l’époque, par le directeur de la santé, Mohamed Djemai, de «bactéries simples et pas dangereuses».

Un autre cas similaire avait été enregistré à la fin de la semaine écoulée à Blida, où cinq membres d’une même famille habitant au bidonville mitoyen à la voie ferrée ont été atteints d’une intoxication aiguë à cause de l’eau. Ils ont été transférés à l’hôpital de Boufarik où ils ont reçu les soins nécessaires, mais aucune information n’a été rendue publique sur les causes véritables à l’origine de leurs symptômes. Le directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Dr. Djamel Fourar, avait affirmé, lundi, que «toutes les mesures nécessaires concernant les atteintes de gastro-entérite enregistrées dans un cercle familial dans certaines régions des wilayas de Blida et de Bouira, ont été prises afin d'endiguer la maladie».

Il a fait état de procédures prises par le ministère «pour similitude des symptômes avec ceux du choléra, en attendant les résultats des analyses de l'Institut Pasteur, dont l'annonce est prévue pour la semaine prochaine».