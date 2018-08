IntempÃ©ries, Tamanrasset : 190 familles sinistrÃ©es Ã  In Guezzam

Au total 190 familles sinistrées ont été recensées suite aux intempéries ayant touché au début du mois courant la circonscription administrative frontalière d’In Guezzam (420 km à l’extrême Sud de Tamanrasset), a-t-on appris jeudi dernier auprès du wali délégué de cette collectivité locale. Des aides financières seront octroyées aux familles sinistrées, d’un montant d’un million de dinars pour chaque famille, notamment au niveau des quartiers de 600 logements, Abalagh, Kounta, et la cité rurale, a indiqué le wali délégué, Ragaâ Abdelkader. Des aides ont été déjà élaborées, elles seront attribuées à chaque famille concernée, pour entamer les travaux de restauration de leurs habitations, selon la même source. Les commissions techniques avaient recensées 400 habitations qui ont été inondées par les eaux pluviales, à travers plusieurs quartiers de la ville, a-t on signalé.

Une commission interministérielle s’est rendue aussitôt à In Guezzam afin de s’enquérir de la situation, et une série de mesures urgentes ont été prises pour la prise en charge des sinistrés. Cette commission interministérielle a été dépêchée à In Guezzam sur instruction du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui.